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В Тольятти локализовали все очаги природных пожаров
В Тольятти локализовали все очаги природных пожаров - РИА Новости, 11.07.2021
В Тольятти локализовали все очаги природных пожаров
Все очаги возгорания в лесу в Тольятти локализованы, на ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток, сообщил в воскресенье мэр города Николай Ренц. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T17:50
2021-07-11T17:50
2021-07-11T17:50
природные пожары в россии
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САМАРА, 11 июл - РИА Новости. Все очаги возгорания в лесу в Тольятти локализованы, на ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток, сообщил в воскресенье мэр города Николай Ренц.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в Тольятти в субботу в полутора-двух километрах от домов и санатория возник природный пожар на площади 30 гектаров. Власти ввели в городе режим ЧС. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, однако для проведения возможной эвакуации из санатория "Лесной" и поселка Портовый были подготовлены автобусы. В воскресенье власти сообщили, что площадь пожара выросла до 100 гектаров. По последним данным ГУМЧС по Самарской области, площадь, пройденная огнем, составила 152,6 гектара."В 17.45 (16.45 мск) все очаги возгорания в городском лесу на территории от Центрального района до Портпоселка локализованы!" - написал Ренц в Instagram.Он добавил, что на полную ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток.Ранее сообщалось, что на месте пожара работают вертолет, 310 сотрудников МЧС и пожарной охраны, 14 бойлеров, тяжелая техника. Кроме того, по просьбе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова МЧС России выделило самолет-амфибию Бе-200, который в 15.00 (14.00 мск) прибыл из Магнитогорска.
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природные пожары в россии, россия, самарская область, тольятти, происшествия
В Тольятти локализовали все очаги природных пожаров
Мэр Тольятти сообщил о локализации всех очагов природных пожаров
САМАРА, 11 июл - РИА Новости.
Все очаги возгорания в лесу в Тольятти
локализованы, на ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток, сообщил в воскресенье мэр города Николай Ренц.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в Тольятти в субботу в полутора-двух километрах от домов и санатория возник природный пожар на площади 30 гектаров. Власти ввели в городе режим ЧС. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, однако для проведения возможной эвакуации из санатория "Лесной" и поселка Портовый были подготовлены автобусы. В воскресенье власти сообщили, что площадь пожара выросла до 100 гектаров. По последним данным ГУМЧС по Самарской области, площадь, пройденная огнем, составила 152,6 гектара.
"В 17.45 (16.45 мск) все очаги возгорания в городском лесу на территории от Центрального района до Портпоселка локализованы!" - написал Ренц в Instagram.
Он добавил, что на полную ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток.
Ранее сообщалось, что на месте пожара работают вертолет, 310 сотрудников МЧС и пожарной охраны, 14 бойлеров, тяжелая техника. Кроме того, по просьбе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова МЧС России выделило самолет-амфибию Бе-200, который в 15.00 (14.00 мск) прибыл из Магнитогорска.