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В Тольятти сообщили об увеличении площади лесного пожара
В Тольятти сообщили об увеличении площади лесного пожара - РИА Новости, 11.07.2021
В Тольятти сообщили об увеличении площади лесного пожара
Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до 100 гектаров и может увеличиться до 130-150 гектаров, сообщил в воскресенье мэр города Николай Ренц. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T10:17
2021-07-11T10:17
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
тольятти
происшествия
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САМАРА, 11 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до 100 гектаров и может увеличиться до 130-150 гектаров, сообщил в воскресенье мэр города Николай Ренц.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в Тольятти в субботу в полутора-двух километрах от домов и санатория возник природный пожар на площади 30 гектаров. Власти ввели в городе режим ЧС. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, однако для проведения возможной эвакуации из санатория "Лесной" и поселка Портовый подготовлены автобусы.Он добавил, что в настоящее время производится опашка и разделение территории на квадраты. На месте пожара работают вертолет, 310 сотрудников МЧС и пожарной охраны, 14 бойлеров, тяжелая техника.По данным ГУМЧС по Самарской области, площадь, пройденная огнем, составляет 152,6 гектара.
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природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, тольятти, происшествия
В Тольятти сообщили об увеличении площади лесного пожара
10:17 11.07.2021
 
© Фото : ГУМЧС России по Самарской областиПожар в Центральном районе городского округа Тольятти
Пожар в Центральном районе городского округа Тольятти - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© Фото : ГУМЧС России по Самарской области

Мэр Тольятти заявил, что площадь лесного пожара выросла до ста гектаров

Читать ria.ru в
САМАРА, 11 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до 100 гектаров и может увеличиться до 130-150 гектаров, сообщил в воскресенье мэр города Николай Ренц.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в Тольятти в субботу в полутора-двух километрах от домов и санатория возник природный пожар на площади 30 гектаров. Власти ввели в городе режим ЧС. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, однако для проведения возможной эвакуации из санатория "Лесной" и поселка Портовый подготовлены автобусы.

"В эти минуты в Тольятти продолжается борьба с крупным лесным пожаром. Предварительно, площадь возгорания составляет 100 га, но есть вероятность, что эта цифра увеличится до 130-150 га. Из-за сильного задымления нет возможности до конца посчитать", - написал Ренц на своей странице в Instagram.

Он добавил, что в настоящее время производится опашка и разделение территории на квадраты. На месте пожара работают вертолет, 310 сотрудников МЧС и пожарной охраны, 14 бойлеров, тяжелая техника.
По данным ГУМЧС по Самарской области, площадь, пройденная огнем, составляет 152,6 гектара.
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Природные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Самарская областьТольяттиПроисшествия
 
 
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