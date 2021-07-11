https://ria.ru/20210711/tolyatti-1740789493.html

В Тольятти сообщили об увеличении площади лесного пожара

В Тольятти сообщили об увеличении площади лесного пожара - РИА Новости, 11.07.2021

В Тольятти сообщили об увеличении площади лесного пожара

Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до 100 гектаров и может увеличиться до 130-150 гектаров, сообщил в воскресенье мэр города Николай Ренц. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T10:17

2021-07-11T10:17

2021-07-11T10:17

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарская область

тольятти

происшествия

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САМАРА, 11 июл - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Тольятти выросла до 100 гектаров и может увеличиться до 130-150 гектаров, сообщил в воскресенье мэр города Николай Ренц.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в Тольятти в субботу в полутора-двух километрах от домов и санатория возник природный пожар на площади 30 гектаров. Власти ввели в городе режим ЧС. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, однако для проведения возможной эвакуации из санатория "Лесной" и поселка Портовый подготовлены автобусы.Он добавил, что в настоящее время производится опашка и разделение территории на квадраты. На месте пожара работают вертолет, 310 сотрудников МЧС и пожарной охраны, 14 бойлеров, тяжелая техника.По данным ГУМЧС по Самарской области, площадь, пройденная огнем, составляет 152,6 гектара.

https://ria.ru/20210523/zinichev-1733519164.html

самарская область

тольятти

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природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, тольятти, происшествия