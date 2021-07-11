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В Тольятти зафиксировали превышение ПДК вредных веществ из-за пожара
В Тольятти зафиксировали превышение ПДК вредных веществ из-за пожара - РИА Новости, 11.07.2021
В Тольятти зафиксировали превышение ПДК вредных веществ из-за пожара
Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по углекислому газу в воздухе в районе крупного лесного пожара в Тольятти, сообщил... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T08:33
2021-07-11T08:33
2021-07-11T09:28
природные пожары в россии
тольяттинский государственный университет
ми-8
олег бойко
тольятти
происшествия
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САМАРА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по углекислому газу в воздухе в районе крупного лесного пожара в Тольятти, сообщил в воскресенье начальник ГУМЧС по Самарской области Олег Бойко.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в Тольятти в субботу в полутора-двух километрах от домов и санатория возник природный пожар на площади 30 гектаров. Власти ввели в городе режим ЧС. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, однако для проведения возможной эвакуации из санатория "Лесной" и поселка Портовый подготовлены автобусы."Лабораторией Тольяттинского государственного университета проводятся замеры состояния воздуха. Превышение ПДК составляет 1,1 процента по углекислому газу", - сказал Бойко.Он добавил, что в течение ночи производилось окарауливание места пожара, в 4.00 прибыл пожарный корабль, развернуто две магистральных линии из Волги. К тушению пожара также привлечен вертолет Ми-8.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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природные пожары в россии, тольяттинский государственный университет, ми-8, олег бойко, тольятти, происшествия
В Тольятти зафиксировали превышение ПДК вредных веществ из-за пожара
08:33 11.07.2021 (обновлено: 09:28 11.07.2021)
В Тольятти зафиксировали превышение ПДК по углекислому газу из-за крупного лесного пожара