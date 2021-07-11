https://ria.ru/20210711/tikhanovskaya-1740840812.html
Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской
Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской - РИА Новости, 12.07.2021
Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской
Власти Литвы ответили отказом на запрос Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче Светланы Тихановской, сообщил глава надзорного ведомства Андрей Швед. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-11T21:36
2021-07-11T21:36
2021-07-12T00:01
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МИНСК, 11 июл — РИА Новости. Власти Литвы ответили отказом на запрос Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче Светланы Тихановской, сообщил глава надзорного ведомства Андрей Швед.Он уточнил, что в этом отказе "нет никакой мотивировки".Швед подчеркнул, что власть "принимает все возможные правовые меры, чтобы эти преступники были выданы белорусскому правосудию"."У нас очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства", — заключил генпрокурор.Тихановская — жена белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского, который находится в заключении с конца мая 2020 года. После его ареста супруга выставила свою кандидатуру на президентские выборы. Согласно официальным результатам ЦИК Белоруссии, она набрала 10,12 процента. Однако оппозиция считает победителем именно Тихановскую.Выехавшая в Литву экс-кандидат является фигурантом уголовных дел, белорусские власти внесли ее в список лиц, причастных к террористической деятельности.
https://ria.ru/20210706/belorussiya-1740160331.html
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белоруссия, литва, в мире
МИНСК, 11 июл — РИА Новости.
Власти Литвы
ответили отказом на запрос Генпрокуратуры Белоруссии
о выдаче Светланы Тихановской
, сообщил глава надзорного ведомства Андрей Швед.
"Мы направили и направляем соответствующие документы (другим странам о выдаче оппозиционеров, проходящих в Белоруссии по уголовным делам. — Прим. ред.), пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче", — сказал генпрокурор эфире телеканала "Беларусь 1".
Он уточнил, что в этом отказе "нет никакой мотивировки".
Швед подчеркнул, что власть "принимает все возможные правовые меры, чтобы эти преступники были выданы белорусскому правосудию".
"У нас очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства", — заключил генпрокурор.
Тихановская — жена белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского, который находится в заключении с конца мая 2020 года. После его ареста супруга выставила свою кандидатуру на президентские выборы. Согласно официальным результатам ЦИК Белоруссии
, она набрала 10,12 процента. Однако оппозиция считает победителем именно Тихановскую.
Выехавшая в Литву экс-кандидат является фигурантом уголовных дел, белорусские власти внесли ее в список лиц, причастных к террористической деятельности.