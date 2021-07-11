https://ria.ru/20210711/tikhanovskaya-1740840520.html

Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской

Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской - РИА Новости, 11.07.2021

Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что Минск получил от Вильнюса отказ в выдаче экс-кандидата в президенты республики, лидера белорусской оппозиции... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T21:34

2021-07-11T21:34

2021-07-11T21:47

светлана тихановская

минск

вильнюс

в мире

белоруссия

литва

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МИНСК, 11 июл – РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что Минск получил от Вильнюса отказ в выдаче экс-кандидата в президенты республики, лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, но в ответе литовской стороны не приведено должной мотивировки."Мы направили и направляем соответствующие документы (другим странам о выдаче оппозиционеров, проходящих в Белоруссии по уголовным делам – ред.), пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче", - сказал генпрокурор в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.По его словам, "в этом отказе нет никакой мотивировки – на основании чего нам отказали". "То есть правовых оснований мы в этом не увидели", - констатировал Швед.

https://ria.ru/20210614/protasevich-1736987994.html

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вильнюс

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светлана тихановская, минск, вильнюс, в мире, белоруссия, литва