https://ria.ru/20210711/tikhanovskaya-1740840520.html
Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской
Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской - РИА Новости, 11.07.2021
Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что Минск получил от Вильнюса отказ в выдаче экс-кандидата в президенты республики, лидера белорусской оппозиции... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T21:34
2021-07-11T21:34
2021-07-11T21:47
светлана тихановская
минск
вильнюс
в мире
белоруссия
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735951765_0:0:2740:1541_1920x0_80_0_0_4be986bfcb3cf7cdd6121765adff5f5a.jpg
МИНСК, 11 июл – РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что Минск получил от Вильнюса отказ в выдаче экс-кандидата в президенты республики, лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, но в ответе литовской стороны не приведено должной мотивировки."Мы направили и направляем соответствующие документы (другим странам о выдаче оппозиционеров, проходящих в Белоруссии по уголовным делам – ред.), пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче", - сказал генпрокурор в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.По его словам, "в этом отказе нет никакой мотивировки – на основании чего нам отказали". "То есть правовых оснований мы в этом не увидели", - констатировал Швед.
https://ria.ru/20210614/protasevich-1736987994.html
минск
вильнюс
белоруссия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735623808_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_91256caad8b6693e47f4f2bd4c98ded6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, минск, вильнюс, в мире, белоруссия, литва
Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской
21:34 11.07.2021 (обновлено: 21:47 11.07.2021)
Генпрокурор Белоруссии Швед сообщил, что Литва отказалась выдать Тихановскую