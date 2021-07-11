https://ria.ru/20210711/stroyki-1740781765.html

В Москве не стали отменять планы по стройкам из-за COVID-19

В Москве не стали отменять планы по стройкам из-за COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021

В Москве не стали отменять планы по стройкам из-за COVID-19

Власти Москвы в этом году не стали отменять из-за коронавируса планы по стройкам и благоустройству, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T08:42

2021-07-11T08:42

2021-07-11T08:42

распространение коронавируса

недвижимость

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602761411_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70b9e6098a1dc0d4611333738b0bf25f.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Власти Москвы в этом году не стали отменять из-за коронавируса планы по стройкам и благоустройству, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Мы в этом году никаких планов отменять не стали, даже притормаживать не стали. Начиная от крупных городских строек, от строительства метрополитена, дорог, реновации, даже благоустройства. Понятно, что это, может быть, не в таком масштабе происходит, как в предыдущие годы, но все достаточно масштабно", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, повлияла ли пандемия на планы по развитию города.

https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740780162.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество