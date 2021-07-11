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В Москве не стали отменять планы по стройкам из-за COVID-19
В Москве не стали отменять планы по стройкам из-за COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
В Москве не стали отменять планы по стройкам из-за COVID-19
Власти Москвы в этом году не стали отменять из-за коронавируса планы по стройкам и благоустройству, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T08:42
2021-07-11T08:42
распространение коронавируса
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здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Власти Москвы в этом году не стали отменять из-за коронавируса планы по стройкам и благоустройству, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Мы в этом году никаких планов отменять не стали, даже притормаживать не стали. Начиная от крупных городских строек, от строительства метрополитена, дорог, реновации, даже благоустройства. Понятно, что это, может быть, не в таком масштабе происходит, как в предыдущие годы, но все достаточно масштабно", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, повлияла ли пандемия на планы по развитию города.
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недвижимость, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
В Москве не стали отменять планы по стройкам из-за COVID-19
08:42 11.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Собянин заявил, что в Москве в этом году не стали отменять из-за COVID-19 планы по стройкам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Власти Москвы в этом году не стали отменять из-за коронавируса планы по стройкам и благоустройству, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы в этом году никаких планов отменять не стали, даже притормаживать не стали. Начиная от крупных городских строек, от строительства метрополитена, дорог, реновации, даже благоустройства. Понятно, что это, может быть, не в таком масштабе происходит, как в предыдущие годы, но все достаточно масштабно", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, повлияла ли пандемия на планы по развитию города.
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