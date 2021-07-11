https://ria.ru/20210711/stroyki-1740781765.html
В Москве не стали отменять планы по стройкам из-за COVID-19
В Москве не стали отменять планы по стройкам из-за COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
В Москве не стали отменять планы по стройкам из-за COVID-19
Власти Москвы в этом году не стали отменять из-за коронавируса планы по стройкам и благоустройству, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T08:42
2021-07-11T08:42
2021-07-11T08:42
распространение коронавируса
недвижимость
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602761411_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70b9e6098a1dc0d4611333738b0bf25f.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Власти Москвы в этом году не стали отменять из-за коронавируса планы по стройкам и благоустройству, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Мы в этом году никаких планов отменять не стали, даже притормаживать не стали. Начиная от крупных городских строек, от строительства метрополитена, дорог, реновации, даже благоустройства. Понятно, что это, может быть, не в таком масштабе происходит, как в предыдущие годы, но все достаточно масштабно", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, повлияла ли пандемия на планы по развитию города.
https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740780162.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602761411_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d6a49fd77f264d9edca66db32c170208.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
В Москве не стали отменять планы по стройкам из-за COVID-19
Собянин заявил, что в Москве в этом году не стали отменять из-за COVID-19 планы по стройкам