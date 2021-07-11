Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210711/siriya-1740796862.html
Асад повысил зарплаты и пенсии сирийских военных и гражданских работников
Асад повысил зарплаты и пенсии сирийских военных и гражданских работников - РИА Новости, 11.07.2021
Асад повысил зарплаты и пенсии сирийских военных и гражданских работников
Президент Сирии Башар Асад подписал указ о повышении зарплат сирийских военнослужащих и гражданских работников на 50%, говорится в заявлении канцелярии главы... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:44
2021-07-11T11:44
война в сирии
башар асад
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154985/26/1549852697_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_ea981025c9f6d1fd7012bcba8e6df901.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о повышении зарплат сирийских военнослужащих и гражданских работников на 50%, говорится в заявлении канцелярии главы государства.Согласно заявлению, в воскресенье Асад подписал два законодательных указа, касающихся зарплат и пенсий."Указ № 19 от 2021 года увеличивает на 50% заработную плату для всех гражданских работников и военнослужащих, состоящих на государственной службе", - сообщается в указе.Указ № 20 гласит, что пенсия для гражданских работников и военнослужащих будет повышена на 40%.
https://ria.ru/20210502/ukaz-1730920879.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154985/26/1549852697_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_9611c48037428503817d15f452841fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
башар асад, сирия, в мире
Асад повысил зарплаты и пенсии сирийских военных и гражданских работников
11:44 11.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк

Асад указом повысил на 50% зарплаты и на 40% пенсии сирийских военных и госслужащих

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о повышении зарплат сирийских военнослужащих и гражданских работников на 50%, говорится в заявлении канцелярии главы государства.
Согласно заявлению, в воскресенье Асад подписал два законодательных указа, касающихся зарплат и пенсий.
"Указ № 19 от 2021 года увеличивает на 50% заработную плату для всех гражданских работников и военнослужащих, состоящих на государственной службе", - сообщается в указе.
Указ № 20 гласит, что пенсия для гражданских работников и военнослужащих будет повышена на 40%.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 16:10
Президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии
 
Война в СирииБашар АсадСирияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:12В США прохожие удержали падающий аттракцион и спасли людей
16:09Источник: участник шоу "Голос.Дети" попал под поезд в Подмосковье и погиб
15:59Эксперт спрогнозировал итоги выборов в Молдавии
15:58Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями
15:49В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом
15:43Эксперт оценил сумму, которую выплатит открывший аварийный люк пассажир
15:40В Молдавии признали досрочные парламентские выборы состоявшимися
15:39Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса
15:37В Таиланде привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19
15:29"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево
15:21ЦИК заверил списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму
15:18В Крыму объявили штормовое предупреждение
15:16Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой
15:14Число жертв оползня в Японии возросло до десяти
15:09ЦИК заверил списки кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму
14:42Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей
14:38ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "СР — За правду"
14:27Умер знаменитый художник Олег Целков
14:27На выборы в депутаты заксобраний выдвинули почти пять тысяч кандидатов
14:26В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха
Лента новостейМолния