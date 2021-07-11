https://ria.ru/20210711/siriya-1740796862.html

Асад повысил зарплаты и пенсии сирийских военных и гражданских работников

Асад повысил зарплаты и пенсии сирийских военных и гражданских работников - РИА Новости, 11.07.2021

Асад повысил зарплаты и пенсии сирийских военных и гражданских работников

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о повышении зарплат сирийских военнослужащих и гражданских работников на 50%, говорится в заявлении канцелярии главы... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:44

2021-07-11T11:44

2021-07-11T11:44

война в сирии

башар асад

сирия

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о повышении зарплат сирийских военнослужащих и гражданских работников на 50%, говорится в заявлении канцелярии главы государства.Согласно заявлению, в воскресенье Асад подписал два законодательных указа, касающихся зарплат и пенсий."Указ № 19 от 2021 года увеличивает на 50% заработную плату для всех гражданских работников и военнослужащих, состоящих на государственной службе", - сообщается в указе.Указ № 20 гласит, что пенсия для гражданских работников и военнослужащих будет повышена на 40%.

https://ria.ru/20210502/ukaz-1730920879.html

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башар асад, сирия, в мире