https://ria.ru/20210711/siriya-1740796862.html
Асад повысил зарплаты и пенсии сирийских военных и гражданских работников
Асад повысил зарплаты и пенсии сирийских военных и гражданских работников - РИА Новости, 11.07.2021
Асад повысил зарплаты и пенсии сирийских военных и гражданских работников
Президент Сирии Башар Асад подписал указ о повышении зарплат сирийских военнослужащих и гражданских работников на 50%, говорится в заявлении канцелярии главы... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:44
2021-07-11T11:44
2021-07-11T11:44
война в сирии
башар асад
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154985/26/1549852697_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_ea981025c9f6d1fd7012bcba8e6df901.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о повышении зарплат сирийских военнослужащих и гражданских работников на 50%, говорится в заявлении канцелярии главы государства.Согласно заявлению, в воскресенье Асад подписал два законодательных указа, касающихся зарплат и пенсий."Указ № 19 от 2021 года увеличивает на 50% заработную плату для всех гражданских работников и военнослужащих, состоящих на государственной службе", - сообщается в указе.Указ № 20 гласит, что пенсия для гражданских работников и военнослужащих будет повышена на 40%.
https://ria.ru/20210502/ukaz-1730920879.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154985/26/1549852697_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_9611c48037428503817d15f452841fec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башар асад, сирия, в мире
Асад повысил зарплаты и пенсии сирийских военных и гражданских работников
Асад указом повысил на 50% зарплаты и на 40% пенсии сирийских военных и госслужащих