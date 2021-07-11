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Главы МИД Израиля и Египта обсудили вопрос о пленных

Главы МИД Израиля и Египта обсудили вопрос о пленных - РИА Новости, 11.07.2021

Главы МИД Израиля и Египта обсудили вопрос о пленных

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри вопрос об израильских пленных в секторе Газа, а также гуманитарную помощь... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T21:52

2021-07-11T21:52

2021-07-11T21:59

цены на нефть

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египет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри вопрос об израильских пленных в секторе Газа, а также гуманитарную помощь анклаву, сообщает пресс-служба израильского МИД.Лапид также поднял вопрос об израильских пленных и пропавших без вести в секторе Газа и обсудил пути укрепления безопасности Израиля "перед лицом угрозы терроризма", а также варианты гуманитарной помощи сектору Газа.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая. Более 4,3 тысячи ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля за этот период, порядка 640 из них упали на территории анклава. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, по последним данным палестинского минздрава, достигло 253. Ранения получили более 1,9 тысячи человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/izrail-1732694206.html

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цены на нефть, пленные, самех шукри, сектор газа, египет, израиль, в мире