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Главы МИД Израиля и Египта обсудили вопрос о пленных
Главы МИД Израиля и Египта обсудили вопрос о пленных - РИА Новости, 11.07.2021
Главы МИД Израиля и Египта обсудили вопрос о пленных
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри вопрос об израильских пленных в секторе Газа, а также гуманитарную помощь... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T21:52
2021-07-11T21:59
цены на нефть
пленные
самех шукри
сектор газа
египет
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри вопрос об израильских пленных в секторе Газа, а также гуманитарную помощь анклаву, сообщает пресс-служба израильского МИД.Лапид также поднял вопрос об израильских пленных и пропавших без вести в секторе Газа и обсудил пути укрепления безопасности Израиля "перед лицом угрозы терроризма", а также варианты гуманитарной помощи сектору Газа.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая. Более 4,3 тысячи ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля за этот период, порядка 640 из них упали на территории анклава. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, по последним данным палестинского минздрава, достигло 253. Ранения получили более 1,9 тысячи человек.
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цены на нефть, пленные, самех шукри, сектор газа, египет, израиль, в мире
Главы МИД Израиля и Египта обсудили вопрос о пленных
21:52 11.07.2021 (обновлено: 21:59 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкМолодой человек на месте разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа
Молодой человек на месте разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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Главы МИД Израиля и Египта обсудили вопрос об израильских пленных в секторе Газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри вопрос об израильских пленных в секторе Газа, а также гуманитарную помощь анклаву, сообщает пресс-служба израильского МИД.
"В рамках поездки на конференцию министров иностранных дел ЕС я встретился сегодня вечером в Брюсселе с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. На встрече мы обсудили различные вопросы безопасности и политические вопросы", - приводит пресс-служба ведомства слова министра.
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Лапид также поднял вопрос об израильских пленных и пропавших без вести в секторе Газа и обсудил пути укрепления безопасности Израиля "перед лицом угрозы терроризма", а также варианты гуманитарной помощи сектору Газа.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая. Более 4,3 тысячи ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля за этот период, порядка 640 из них упали на территории анклава. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, по последним данным палестинского минздрава, достигло 253. Ранения получили более 1,9 тысячи человек.
 
Цены на нефтьпленныеСамех ШукриСектор ГазаЕгипетИзраильВ мире
 
 
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