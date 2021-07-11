https://ria.ru/20210711/sdelka-1740828908.html

Ульянов рассказал о планах по восстановлению иранской ядерной сделки

Ульянов рассказал о планах по восстановлению иранской ядерной сделки - РИА Новости, 11.07.2021

Ульянов рассказал о планах по восстановлению иранской ядерной сделки

США и Иран на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене действуют прагматично, но... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T19:16

2021-07-11T19:16

2021-07-11T19:48

дональд трамп

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов

магатэ

франция

тегеран (город)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. США и Иран на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене действуют прагматично, но первый шаг к взаимным уступкам мог бы сделать Вашингтон, считает постпред России при МАГАТЭ в Вене Михаил Ульянов.По его словам, план по восстановлению СВПД уже есть, но пока не согласован."Такой план есть. Он пока не согласован, но его контуры достаточно отчетливо видны, концептуальные рамки всем понятны. Все их принимают, но в рамках этих набросков нужно еще уточнять детали — кто, что делает и когда. И американцы здесь в чем-то пошли навстречу Ирану. Тегеран занимает тоже достаточно прагматичную позицию. Главное, что ясно, какие шаги кто должен предпринять — на этот счет есть почти полная ясность", - сказал Ульянов газете "Коммерсант".Последовательность конкретных шагов пока остается предметом для обсуждений, добавил он. "А вот последовательность шагов остается еще предметом для обсуждений, хотя еще раз повторю, контуры уже есть, и вроде ни у кого возражений не вызывают", - отметил постпред РФ в Вене.По мнению Ульянова, первый шаг должны сделать американцы. "Могу изложить российскую точку зрения: конечно же, первый шаг должны сделать именно американцы, потому что это они набезобразничали, вышли из "сделки" и почти полностью ее разрушили, запугивая весь мир экстерриториальными санкциями", - заявил Ульянов."Позиция США сыграла важную роль в том, что продвигавшаяся "евротройкой" (Великобритания, Франция и ФРГ) вредная идея "СВПД+" была отброшена. Если бы задача ставилась таким образом - восстановить СВПД и набросать к нему дополнительные обязательства - то переговоры просто бы не начались. Американцы это поняли и от соблазна навязывать Ирану еще до начала переговоров новые требования отказались - прагматики. В условиях, когда и Россия, и Китай тоже выступали против "СВПД+", наши европейские коллеги заняли более разумную позицию", - сказал дипломат.Он отметил, что с самого начала была достигнута устная договоренность, что целью переговоров является восстановление первоначального СВПД. "Ничего больше и ничего меньше. Правда, в реальной жизни мы наблюдаем, что все, кроме нас и китайцев, пытаются либо что-то убрать, либо что-то добавить. Нам в таких случаях приходится напоминать, что это выходит за рамки согласованной цели переговоров. Будем это делать и впредь", - добавил Ульянов."Мы исходим из того, что чем быстрее возобновятся переговоры, тем лучше. Думаю, это произойдет не раньше, чем дней через десять, может и позднее", - отметил дипломат."По моим ощущениям, мы проделали свыше 90% пути. Осталось сравнительно немного. Но среди этих оставшихся 10% есть несколько политически чувствительных вопросов, из-за которых может произойти заминка. Этого нельзя исключать", - сказал Ульянов.По его словам, "один из вполне резонных вопросов: а есть ли гарантии того, что не повторится та эпопея, которая произошла при Дональде Трампе, и принесла катастрофические результаты"."С этим есть проблемы. Американцы ссылаются на то, что их законодательство не позволяет давать какие-либо гарантии. В принципе и я говорил об этом неоднократно на заседаниях совместной комиссии, на самом деле гарантия есть. И достаточно серьезная. Если одна из сторон начнет безобразничать, вторая тут же сможет ответить… Хочется надеяться, что американцы способны извлекать уроки из своих провалов", - отметил постпред.По его словам, на возобновление переговоров может повлиять внутриполитическая ситуация в Иране."На сегодняшний день никто, включая иранскую сторону, этого не знает (когда возобновятся переговоры - ред.). Это можно понять: в Иране только что избран новый президент, приходит новая команда, им нужно время, чтобы определиться. Вопрос чрезвычайно острый для иранского общества и для истеблишмента... Другое дело, что у остальных переговорщиков это начинает вызывать определенное, я бы сказал, раздражение..., потому что пребывание новых договоренностей в подвешенном состоянии на протяжении столь длительного времени не идет на пользу дела", - добавил Ульянов.Во вторник Иран уведомил МАГАТЭ, что оксид урана, обогащенный до 20%, будет доставлен в лабораторию на заводе по производству тепловыделяющих элементов в Исфахане, где его преобразуют во фторид урана, а после - в металлический уран, обогащенный до 20%. В МАГАТЭ заявили, что Иран будет производить обогащенный до 20% металлический уран для научно-исследовательского реактора в Тегеране. Главы МИД Великобритании, Франции и Германии вечером во вторник в совместном заявлении подчеркнули, что планы Тегерана являются серьезным нарушением его обязательств в рамках СВПД. Госдепартамент США также высказал озабоченность в связи с планами Тегерана.

https://ria.ru/20210707/iran-1740201131.html

https://ria.ru/20210621/iran-1737893896.html

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

https://ria.ru/20210621/neft-1737837942.html

https://ria.ru/20210524/svpd-1733674726.html

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дональд трамп, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, магатэ, франция, тегеран (город), в мире