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Ульянов рассказал, когда США могут снять часть санкций с Ирана
Ульянов рассказал, когда США могут снять часть санкций с Ирана - РИА Новости, 11.07.2021
Ульянов рассказал, когда США могут снять часть санкций с Ирана
Основные американские санкции с Ирана могут снять уже в августе, если удастся договориться о восстановлении ядерной сделки, заявил постпред России при МАГАТЭ в... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T19:39
2021-07-11T19:39
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
магатэ
франция
тегеран (город)
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Основные американские санкции с Ирана могут снять уже в августе, если удастся договориться о восстановлении ядерной сделки, заявил постпред России при МАГАТЭ в Вене Михаил Ульянов."Если нам удастся договориться о восстановлении ядерной сделки, то, возможно, уже в августе основные санкции США будут отменены. Иран сможет свободно торговать нефтью и не только ею. Соответственно, в его казну начнутся приличные поступления", - сказал Ульянов газете "Коммерсант".По его словам, эти средства должны быть в первоочередном порядке использованы для погашения долгов Ирана перед Россией по Бушеру, которые достигли уже "очень существенных размеров".Во вторник Иран уведомил МАГАТЭ, что оксид урана, обогащенный до 20%, будет доставлен в лабораторию на заводе по производству тепловыделяющих элементов в Исфахане, где его преобразуют во фторид урана, а после - в металлический уран, обогащенный до 20%. В МАГАТЭ в свою очередь заявили, что Иран будет производить обогащенный до 20% металлический уран для научно-исследовательского реактора в Тегеране. Главы МИД Великобритании, Франции и Германии вечером во вторник в совместном заявлении подчеркнули, что планы Тегерана являются серьезным нарушением его обязательств в рамках СВПД. Госдепартамент США также высказал озабоченность в связи с планами Тегерана.
https://ria.ru/20210621/iran-1737893896.html
россия
франция
тегеран (город)
иран
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, магатэ, франция, тегеран (город), иран, сша, в мире
Ульянов рассказал, когда США могут снять часть санкций с Ирана
19:39 11.07.2021
 
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Запуск АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Постпред России при МАГАТЭ Ульянов считает, что США могут снять часть санкций с Ирана в августе

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Основные американские санкции с Ирана могут снять уже в августе, если удастся договориться о восстановлении ядерной сделки, заявил постпред России при МАГАТЭ в Вене Михаил Ульянов.
"Если нам удастся договориться о восстановлении ядерной сделки, то, возможно, уже в августе основные санкции США будут отменены. Иран сможет свободно торговать нефтью и не только ею. Соответственно, в его казну начнутся приличные поступления", - сказал Ульянов газете "Коммерсант".
По его словам, эти средства должны быть в первоочередном порядке использованы для погашения долгов Ирана перед Россией по Бушеру, которые достигли уже "очень существенных размеров".
Во вторник Иран уведомил МАГАТЭ, что оксид урана, обогащенный до 20%, будет доставлен в лабораторию на заводе по производству тепловыделяющих элементов в Исфахане, где его преобразуют во фторид урана, а после - в металлический уран, обогащенный до 20%. В МАГАТЭ в свою очередь заявили, что Иран будет производить обогащенный до 20% металлический уран для научно-исследовательского реактора в Тегеране. Главы МИД Великобритании, Франции и Германии вечером во вторник в совместном заявлении подчеркнули, что планы Тегерана являются серьезным нарушением его обязательств в рамках СВПД. Госдепартамент США также высказал озабоченность в связи с планами Тегерана.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновМАГАТЭФранцияТегеран (город)ИранСШАВ мире
 
 
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