https://ria.ru/20210711/sanktsii-1740830891.html

Ульянов рассказал, когда США могут снять часть санкций с Ирана

Ульянов рассказал, когда США могут снять часть санкций с Ирана - РИА Новости, 11.07.2021

Ульянов рассказал, когда США могут снять часть санкций с Ирана

Основные американские санкции с Ирана могут снять уже в августе, если удастся договориться о восстановлении ядерной сделки, заявил постпред России при МАГАТЭ в... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T19:39

2021-07-11T19:39

2021-07-11T19:39

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов

магатэ

франция

тегеран (город)

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Основные американские санкции с Ирана могут снять уже в августе, если удастся договориться о восстановлении ядерной сделки, заявил постпред России при МАГАТЭ в Вене Михаил Ульянов."Если нам удастся договориться о восстановлении ядерной сделки, то, возможно, уже в августе основные санкции США будут отменены. Иран сможет свободно торговать нефтью и не только ею. Соответственно, в его казну начнутся приличные поступления", - сказал Ульянов газете "Коммерсант".По его словам, эти средства должны быть в первоочередном порядке использованы для погашения долгов Ирана перед Россией по Бушеру, которые достигли уже "очень существенных размеров".Во вторник Иран уведомил МАГАТЭ, что оксид урана, обогащенный до 20%, будет доставлен в лабораторию на заводе по производству тепловыделяющих элементов в Исфахане, где его преобразуют во фторид урана, а после - в металлический уран, обогащенный до 20%. В МАГАТЭ в свою очередь заявили, что Иран будет производить обогащенный до 20% металлический уран для научно-исследовательского реактора в Тегеране. Главы МИД Великобритании, Франции и Германии вечером во вторник в совместном заявлении подчеркнули, что планы Тегерана являются серьезным нарушением его обязательств в рамках СВПД. Госдепартамент США также высказал озабоченность в связи с планами Тегерана.

https://ria.ru/20210621/iran-1737893896.html

россия

франция

тегеран (город)

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, магатэ, франция, тегеран (город), иран, сша, в мире