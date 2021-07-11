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Почему "счастье" есть, а "щастья" — нет? О букве Щ и ее сложностях
Почему "счастье" есть, а "щастья" — нет? О букве Щ и ее сложностях - РИА Новости, 11.07.2021
Почему "счастье" есть, а "щастья" — нет? О букве Щ и ее сложностях
Почему нельзя писать Щ везде, где она звучит? Как из-за этой буквы пытались менять правописание? Зачем букве Щ нужен хвостик и что он обозначает? Почему мы пишем "щука" через Щ, а "песчаный" — нет? Как произносится звук Щ в разных регионах России? Откуда взялась буква Щ в нашем алфавите и какая она в других языках?
2021-07-11T12:00
2021-07-11T12:00
2021-07-11T12:00
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подкаст
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Почему «счастье» есть, а «щастья» — нет? О букве Щ и ее сложностях
Почему нельзя писать Щ везде, где она звучит? Как из-за этой буквы пытались менять правописание? Зачем букве Щ нужен хвостик и что он обозначает? Почему мы пишем «щука» через Щ, а «песчаный» — нет? Как произносится звук Щ в разных регионах России? Откуда взялась буква Щ в нашем алфавите и какая она в других языках?
audio/mpeg
Почему «счастье» есть, а «щастья» — нет? О букве Щ и ее сложностях
Почему нельзя писать Щ везде, где она звучит? Как из-за этой буквы пытались менять правописание? Зачем букве Щ нужен хвостик и что он обозначает? Почему мы пишем «щука» через Щ, а «песчаный» — нет? Как произносится звук Щ в разных регионах России? Откуда взялась буква Щ в нашем алфавите и какая она в других языках?
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭпизод озвучили: Артем Буфтяк и Наталия ШашинаМонтаж Андрея Темнова
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аудио, подкаст
Почему "счастье" есть, а "щастья" — нет? О букве Щ и ее сложностях
Почему нельзя писать Щ везде, где она звучит? Как из-за этой буквы пытались менять правописание? Зачем букве Щ нужен хвостик и что он обозначает? Почему мы пишем "щука" через Щ, а "песчаный" — нет? Как произносится звук Щ в разных регионах России? Откуда взялась буква Щ в нашем алфавите и какая она в других языках?