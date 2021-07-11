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В Кабардино-Балкарии открыли самый высокогорный пункт вакцинации

В Кабардино-Балкарии открыли самый высокогорный пункт вакцинации - РИА Новости, 11.07.2021

В Кабардино-Балкарии открыли самый высокогорный пункт вакцинации

Самый высокогорный в России пункт вакцинации от коронавируса развернули у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии, он расположен на высоте 2300 метров, сообщает... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T12:18

2021-07-11T12:18

2021-07-11T12:18

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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эльбрус

здоровье - общество

эльбрусский район

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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Самый высокогорный в России пункт вакцинации от коронавируса развернули у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии, он расположен на высоте 2300 метров, сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского района."В Эльбрусском районе на поляне Азау развернули самый высокогорный пункт вакцинации на высоте 2300 метров", - говорится в сообщении.Сделать прививку здесь могут как местные жители, так и гости курорта "Эльбрус".Общее число выявленных с начала пандемии заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии составляет 25 460, выздоровевших – 24 085, скончались с начала пандемии 528 человек. В двух госпиталях получают медицинскую помощь 492 пациента, из них в реанимации 59 человек.

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740682610.html

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эльбрус

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вакцинация россиян от covid-19, россия, эльбрус, здоровье - общество, эльбрусский район, общество