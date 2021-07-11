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В Кабардино-Балкарии открыли самый высокогорный пункт вакцинации
В Кабардино-Балкарии открыли самый высокогорный пункт вакцинации - РИА Новости, 11.07.2021
В Кабардино-Балкарии открыли самый высокогорный пункт вакцинации
Самый высокогорный в России пункт вакцинации от коронавируса развернули у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии, он расположен на высоте 2300 метров, сообщает... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T12:18
2021-07-11T12:18
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
эльбрус
здоровье - общество
эльбрусский район
общество
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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Самый высокогорный в России пункт вакцинации от коронавируса развернули у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии, он расположен на высоте 2300 метров, сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского района."В Эльбрусском районе на поляне Азау развернули самый высокогорный пункт вакцинации на высоте 2300 метров", - говорится в сообщении.Сделать прививку здесь могут как местные жители, так и гости курорта "Эльбрус".Общее число выявленных с начала пандемии заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии составляет 25 460, выздоровевших – 24 085, скончались с начала пандемии 528 человек. В двух госпиталях получают медицинскую помощь 492 пациента, из них в реанимации 59 человек.
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740682610.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, эльбрус, здоровье - общество, эльбрусский район, общество
В Кабардино-Балкарии открыли самый высокогорный пункт вакцинации
12:18 11.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самый высокогорный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Кабардино-Балкарии

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Самый высокогорный в России пункт вакцинации от коронавируса развернули у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии, он расположен на высоте 2300 метров, сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского района.
"В Эльбрусском районе на поляне Азау развернули самый высокогорный пункт вакцинации на высоте 2300 метров", - говорится в сообщении.
Сделать прививку здесь могут как местные жители, так и гости курорта "Эльбрус".
Общее число выявленных с начала пандемии заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии составляет 25 460, выздоровевших – 24 085, скончались с начала пандемии 528 человек. В двух госпиталях получают медицинскую помощь 492 пациента, из них в реанимации 59 человек.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19РоссияЭльбрусЗдоровье - ОбществоЭльбрусский районОбщество
 
 
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