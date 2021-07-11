https://ria.ru/20210711/provokatsiya-1740827103.html

В ЛНР заявили о гибели украинских силовиков при попытке провокации

В ЛНР заявили о гибели украинских силовиков при попытке провокации - РИА Новости, 11.07.2021

В ЛНР заявили о гибели украинских силовиков при попытке провокации

Два украинских силовика погибли при попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T18:44

2021-07-11T18:44

2021-07-11T21:37

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Два украинских силовика погибли при попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."При попытке проведения очередной провокации в ночь с 10 на 11 июля снайперская группа из состава отдельного центра Сил специальных операций "Запад" подорвались на минном поле в районе населенного пункта Новозвановка (под контролем Киева. — Прим. ред.) в зоне ответственности 24-й бригады (украинских силовиков. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам Филипоненко, это происшествие говорит о хаотичном минировании местности и отсутствии карт минных полей у украинских военнослужащих.Он добавил, что в зоне ответственности 24-й бригады наблюдатели зафиксировали автомобильную технику представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Не исключаем, что командование операции объединенных сил использовало данный транспорт для доставки снайперов, а также их внеплановой эвакуации", — заключил представитель ведомства.В Донбассе уже год действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Несмотря на это, в регионе регулярно фиксируют нарушение режима прекращения огня.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210710/donbass-1740626812.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, украина, в мире