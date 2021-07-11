https://ria.ru/20210711/provokatsiya-1740827103.html
В ЛНР заявили о гибели украинских силовиков при попытке провокации
В ЛНР заявили о гибели украинских силовиков при попытке провокации - РИА Новости, 11.07.2021
В ЛНР заявили о гибели украинских силовиков при попытке провокации
Два украинских силовика погибли при попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T18:44
2021-07-11T18:44
2021-07-11T21:37
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ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Два украинских силовика погибли при попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."При попытке проведения очередной провокации в ночь с 10 на 11 июля снайперская группа из состава отдельного центра Сил специальных операций "Запад" подорвались на минном поле в районе населенного пункта Новозвановка (под контролем Киева. — Прим. ред.) в зоне ответственности 24-й бригады (украинских силовиков. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам Филипоненко, это происшествие говорит о хаотичном минировании местности и отсутствии карт минных полей у украинских военнослужащих.Он добавил, что в зоне ответственности 24-й бригады наблюдатели зафиксировали автомобильную технику представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Не исключаем, что командование операции объединенных сил использовало данный транспорт для доставки снайперов, а также их внеплановой эвакуации", — заключил представитель ведомства.В Донбассе уже год действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Несмотря на это, в регионе регулярно фиксируют нарушение режима прекращения огня.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210710/donbass-1740626812.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, украина, в мире
В ЛНР заявили о гибели украинских силовиков при попытке провокации
18:44 11.07.2021 (обновлено: 21:37 11.07.2021)
В ЛНР заявили о гибели двух украинских силовиков при попытке устроить провокацию
ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости.
Два украинских силовика погибли при попытке устроить провокацию у линии соприкосновения в Донбассе
, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики
Иван Филипоненко.
"При попытке проведения очередной провокации в ночь с 10 на 11 июля снайперская группа из состава отдельного центра Сил специальных операций "Запад" подорвались на минном поле в районе населенного пункта Новозвановка (под контролем Киева
. — Прим. ред.) в зоне ответственности 24-й бригады (украинских силовиков. — Прим. ред.)", — сказал он.
По словам Филипоненко, это происшествие говорит о хаотичном минировании местности и отсутствии карт минных полей у украинских военнослужащих.
Он добавил, что в зоне ответственности 24-й бригады наблюдатели зафиксировали автомобильную технику представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Не исключаем, что командование операции объединенных сил использовало данный транспорт для доставки снайперов, а также их внеплановой эвакуации", — заключил представитель ведомства.
В Донбассе уже год действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
Несмотря на это, в регионе регулярно фиксируют нарушение режима прекращения огня.