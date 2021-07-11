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Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса
Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса - РИА Новости, 11.07.2021
Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса
Для укрепления иммунитета в рацион следует включить рыбу, яйца, мясо птицы, а также молочные продукты. Таким мнением с "URA.RU" поделились ведущие российские... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:39
2021-07-11T15:39
2021-07-11T15:40
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михаил гинзбург
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Для укрепления иммунитета в рацион следует включить рыбу, яйца, мясо птицы, а также молочные продукты. Таким мнением с "URA.RU" поделились ведущие российские диетологи.По словам члена национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марины Макишы, употребление этих продуктов поможет увеличить в организме количество белков, участвующих в образовании антител. В свою очередь, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал не обходить стороной молочные и кисломолочные продукты, так они богаты пробиотиками, усиливающими иммунитет через кишечник.Он также отметил продукты с высоким содержанием витамина D и цинка.Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская рекомендовала переболевшим COVID-19 пациентам добавлять в рацион сложные углеводы, йогурты, зеленые овощи, так как они способствуют восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляют иммунитет.
https://rsport.ria.ru/20210709/tromby-1740479377.html
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РИА Новости
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михаил гинзбург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, марина макиша, общество
Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса
15:39 11.07.2021 (обновлено: 15:40 11.07.2021)
Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса