https://ria.ru/20210711/produkty-1740813445.html

Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса

Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса - РИА Новости, 11.07.2021

Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса

Для укрепления иммунитета в рацион следует включить рыбу, яйца, мясо птицы, а также молочные продукты. Таким мнением с "URA.RU" поделились ведущие российские... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T15:39

2021-07-11T15:39

2021-07-11T15:40

распространение коронавируса

михаил гинзбург

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

марина макиша

общество

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Для укрепления иммунитета в рацион следует включить рыбу, яйца, мясо птицы, а также молочные продукты. Таким мнением с "URA.RU" поделились ведущие российские диетологи.По словам члена национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марины Макишы, употребление этих продуктов поможет увеличить в организме количество белков, участвующих в образовании антител. В свою очередь, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал не обходить стороной молочные и кисломолочные продукты, так они богаты пробиотиками, усиливающими иммунитет через кишечник.Он также отметил продукты с высоким содержанием витамина D и цинка.Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская рекомендовала переболевшим COVID-19 пациентам добавлять в рацион сложные углеводы, йогурты, зеленые овощи, так как они способствуют восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляют иммунитет.

https://rsport.ria.ru/20210709/tromby-1740479377.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гинзбург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, марина макиша, общество