Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210711/priyut-1740823214.html
"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши
"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши - РИА Новости, 11.07.2021
"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши
У частного приюта для кошек и собак "КОТАУРА" прохудилась крыша. Каждый дождь приходится подставлять под струи ведра в доме.
2021-07-11T17:46
2021-07-11T17:46
животные
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740822814_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_49dfa6b25bc0a371c11bc0e14641f74e.jpg
Животные, 62 кошки и девять собак, от влажности чаще болеют. А денег отремонтировать кровлю нет. Марина Козырева содержит приют на собственные средства и деньги неравнодушных людей. Их с трудом хватает на еду и бытовые нужды. Кормит, ухаживает, лечит зверей женщина сама. Власти обещали поддержать "КОТАУРУ", но пока помощь не дошла.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши над головой
У частного приюта для кошек и собак «КОТАУРА» прохудилась крыша. Каждый дождь приходится подставлять под струи ведра в доме. Животные, 62 кошки и девять собак, от влажности чаще болеют. А денег отремонтировать кровлю нет. Марина Козырева содержит приют на собственные средства и деньги неравнодушных людей. Их с трудом хватает на еду и бытовые нужды. Кормит, ухаживает, лечит зверей женщина сама. Власти обещали поддержать «КОТАУРУ», но пока помощь не дошла.
2021-07-11T17:46
true
PT2M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740822814_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b47cc9e40ecce76f50af708908d68d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, животные, видео
"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши
У частного приюта для кошек и собак "КОТАУРА" прохудилась крыша. Каждый дождь приходится подставлять под струи ведра в доме.
2021-07-11T17:46
true
PT2M50S

"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши

17:46 11.07.2021
 
Читать ria.ru в
У частного приюта для кошек и собак "КОТАУРА" прохудилась крыша. Каждый дождь приходится подставлять под струи ведра в доме.
Животные, 62 кошки и девять собак, от влажности чаще болеют. А денег отремонтировать кровлю нет. Марина Козырева содержит приют на собственные средства и деньги неравнодушных людей. Их с трудом хватает на еду и бытовые нужды. Кормит, ухаживает, лечит зверей женщина сама. Власти обещали поддержать "КОТАУРУ", но пока помощь не дошла.
 
ЖивотныеВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Бурятии сняли режим самоизоляции
07:41Москвичам рассказали о погоде в понедельник
07:39Ученый РАН назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины
07:32В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки
07:19Ученый РАН указал россиянам на ошибку во время пандемии
07:13В Кузбассе пойдет под суд обвиняемый в убийстве экс-мэра Киселевска
06:55Российское судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки
06:54Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом
06:35Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников "из техподдержки"
06:11Россияне назвали места для идеального отпуска
06:08США подтвердили позицию по претензиям КНР в Южно-Китайском море
06:06В США прокомментировали протесты на Кубе
05:44Правящая партия Болгарии вернула лидерство на парламентских выборах
05:43Россияне назвали главные недуги от переработок
05:12На Украине раскрыли "очень качественный" обман Зеленского
05:10Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19
04:30Россиянам объяснили, зачем включать отопление в машине летом
04:03Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса
03:15На Гаити задержали одного из возможных организаторов убийства президента
03:15Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома
Лента новостейМолния