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"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши

"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши - РИА Новости, 11.07.2021

"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши

У частного приюта для кошек и собак "КОТАУРА" прохудилась крыша. Каждый дождь приходится подставлять под струи ведра в доме.

2021-07-11T17:46

2021-07-11T17:46

2021-07-11T17:46

животные

видео

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Животные, 62 кошки и девять собак, от влажности чаще болеют. А денег отремонтировать кровлю нет. Марина Козырева содержит приют на собственные средства и деньги неравнодушных людей. Их с трудом хватает на еду и бытовые нужды. Кормит, ухаживает, лечит зверей женщина сама. Власти обещали поддержать "КОТАУРУ", но пока помощь не дошла.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши над головой У частного приюта для кошек и собак «КОТАУРА» прохудилась крыша. Каждый дождь приходится подставлять под струи ведра в доме. Животные, 62 кошки и девять собак, от влажности чаще болеют. А денег отремонтировать кровлю нет. Марина Козырева содержит приют на собственные средства и деньги неравнодушных людей. Их с трудом хватает на еду и бытовые нужды. Кормит, ухаживает, лечит зверей женщина сама. Власти обещали поддержать «КОТАУРУ», но пока помощь не дошла. 2021-07-11T17:46 true PT2M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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