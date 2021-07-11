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"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши
"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши - РИА Новости, 11.07.2021
"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши
У частного приюта для кошек и собак "КОТАУРА" прохудилась крыша. Каждый дождь приходится подставлять под струи ведра в доме.
2021-07-11T17:46
2021-07-11T17:46
2021-07-11T17:46
животные
видео
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Животные, 62 кошки и девять собак, от влажности чаще болеют. А денег отремонтировать кровлю нет. Марина Козырева содержит приют на собственные средства и деньги неравнодушных людей. Их с трудом хватает на еду и бытовые нужды. Кормит, ухаживает, лечит зверей женщина сама. Власти обещали поддержать "КОТАУРУ", но пока помощь не дошла.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши над головой
У частного приюта для кошек и собак «КОТАУРА» прохудилась крыша. Каждый дождь приходится подставлять под струи ведра в доме. Животные, 62 кошки и девять собак, от влажности чаще болеют. А денег отремонтировать кровлю нет.
Марина Козырева содержит приют на собственные средства и деньги неравнодушных людей. Их с трудом хватает на еду и бытовые нужды. Кормит, ухаживает, лечит зверей женщина сама.
Власти обещали поддержать «КОТАУРУ», но пока помощь не дошла.
2021-07-11T17:46
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PT2M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, животные, видео
"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши
У частного приюта для кошек и собак "КОТАУРА" прохудилась крыша. Каждый дождь приходится подставлять под струи ведра в доме.
2021-07-11T17:46
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PT2M50S
"Что ни дождь, то потоп": животные из приюта могут остаться без крыши
У частного приюта для кошек и собак "КОТАУРА" прохудилась крыша. Каждый дождь приходится подставлять под струи ведра в доме.