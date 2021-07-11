https://ria.ru/20210711/pozhary-1740787760.html

Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области стабилизировалась

Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области стабилизировалась - РИА Новости, 11.07.2021

Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области стабилизировалась

Обстановку с природными пожарами в Челябинской области стабилизировали, сообщает МЧС России. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T09:54

2021-07-11T09:54

2021-07-11T14:28

природные пожары в россии

россия

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740624158_0:164:720:569_1920x0_80_0_0_4ad646f44dc2e450049745eefa542261.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Обстановку с природными пожарами в Челябинской области стабилизировали, сообщает МЧС России.По прогнозу Росгидромета, в воскресенье в районах, которые пострадали от лесных пожаров, ожидаются сильные осадки.Отмечается, что в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах локализовали пожары на общей площади 14 тысяч гектаров. Очагов открытого горения здесь нет, спасатели объезжают весь периметр пожара. В группировку по тушению входят 796 человек, 168 единиц техники и четыре воздушных судна."В тушении задействована авиация - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8", - подчеркивается в сообщении.Авиация МЧС за сутки совершила 20 полетов, сбросив 752 тонны воды на огонь. Уточняется, что к работе с пострадавшими были привлечены шесть психологов. Кроме того, на месте работают волонтеры, которые доставляют воду, продукты питания и оказывают помощь в разборке домов после пожара.Добавляется, что угрозы населенным пунктам нет. Сейчас здесь действуют два пункта временного размещения, людей в них нет.В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740761498.html

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740723335.html

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия