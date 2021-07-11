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Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области стабилизировалась
Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области стабилизировалась - РИА Новости, 11.07.2021
Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области стабилизировалась
Обстановку с природными пожарами в Челябинской области стабилизировали, сообщает МЧС России. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T09:54
2021-07-11T09:54
2021-07-11T14:28
природные пожары в россии
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Обстановку с природными пожарами в Челябинской области стабилизировали, сообщает МЧС России.По прогнозу Росгидромета, в воскресенье в районах, которые пострадали от лесных пожаров, ожидаются сильные осадки.Отмечается, что в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах локализовали пожары на общей площади 14 тысяч гектаров. Очагов открытого горения здесь нет, спасатели объезжают весь периметр пожара. В группировку по тушению входят 796 человек, 168 единиц техники и четыре воздушных судна."В тушении задействована авиация - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8", - подчеркивается в сообщении.Авиация МЧС за сутки совершила 20 полетов, сбросив 752 тонны воды на огонь. Уточняется, что к работе с пострадавшими были привлечены шесть психологов. Кроме того, на месте работают волонтеры, которые доставляют воду, продукты питания и оказывают помощь в разборке домов после пожара.Добавляется, что угрозы населенным пунктам нет. Сейчас здесь действуют два пункта временного размещения, людей в них нет.В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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природные пожары в россии, россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия
Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области стабилизировалась
09:54 11.07.2021 (обновлено: 14:28 11.07.2021)
МЧС заявило о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Челябинской области
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Обстановку с природными пожарами в Челябинской области
стабилизировали, сообщает МЧС России
.
По прогнозу Росгидромета
, в воскресенье в районах, которые пострадали от лесных пожаров, ожидаются сильные осадки.
"В Челябинской области обстановку с природными пожарами удалось стабилизировать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах локализовали пожары на общей площади 14 тысяч гектаров. Очагов открытого горения здесь нет, спасатели объезжают весь периметр пожара. В группировку по тушению входят 796 человек, 168 единиц техники и четыре воздушных судна.
"В тушении задействована авиация - самолеты Ил-76, Бе-200
и вертолет Ми-8
", - подчеркивается в сообщении.
Авиация МЧС за сутки совершила 20 полетов, сбросив 752 тонны воды на огонь. Уточняется, что к работе с пострадавшими были привлечены шесть психологов. Кроме того, на месте работают волонтеры, которые доставляют воду, продукты питания и оказывают помощь в разборке домов после пожара.
Добавляется, что угрозы населенным пунктам нет. Сейчас здесь действуют два пункта временного размещения, людей в них нет.
В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей.