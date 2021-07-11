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Спасатели локализовали пожары в двух районах Челябинской области
Спасатели локализовали пожары в двух районах Челябинской области - РИА Новости, 11.07.2021
Спасатели локализовали пожары в двух районах Челябинской области
Природные пожары в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области локализованы на площади 14 тысяч гектаров, очагов открытого горения нет, сообщается... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T08:46
2021-07-11T08:46
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Природные пожары в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области локализованы на площади 14 тысяч гектаров, очагов открытого горения нет, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.Около полудня субботы площадь активного горения в этих районах составляла 20 гектаров. Общая площадь, пройденная огнем в двух районах, составляла 14 тысяч гектаров.Отмечается, что на данный момент спасатели производят объезд периметра пожара. Авиацию для тушения не применяют. Планируется провести авиаразведку с применением вертолета Ми-8."По всей территории юга прошли обильные осадки до 20 мм", - добавили на сайте.В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей.
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РИА Новости
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Лесные пожары в Якутии и Челябинской области
Лесные пожары охватили Якутию и Челябинскую область. Сильно пострадали от огня поселки Джабык и Запасное. Люди вынуждены эвакуироваться, оставляя сгоревшие дома. Якутск окутан дымовой завесой, жители стараются не выходить на улицы. От сухих гроз загорелись природные заповедники "Орлекминский" и "Ленские столбы". Гибнут краснокнижные растения и животные.
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видео, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия
Спасатели локализовали пожары в двух районах Челябинской области
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Природные пожары в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области локализованы на площади 14 тысяч гектаров, очагов открытого горения нет, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
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Спасатели локализовали пожары в двух районах Челябинской области
08:46 11.07.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области

МЧС сообщило о локализации природных пожаров в Карталинском и Нагайбакском районах

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Природные пожары в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области локализованы на площади 14 тысяч гектаров, очагов открытого горения нет, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Около полудня субботы площадь активного горения в этих районах составляла 20 гектаров. Общая площадь, пройденная огнем в двух районах, составляла 14 тысяч гектаров.
"Пожары в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах локализованы на общей площади 14 тысяч гектаров, очагов открытого горения нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент спасатели производят объезд периметра пожара. Авиацию для тушения не применяют. Планируется провести авиаразведку с применением вертолета Ми-8.
"По всей территории юга прошли обильные осадки до 20 мм", - добавили на сайте.
В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей.
 
Природные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Челябинская областьПроисшествия
 
 
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