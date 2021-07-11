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Спасатели локализовали пожары в двух районах Челябинской области

Спасатели локализовали пожары в двух районах Челябинской области - РИА Новости, 11.07.2021

Спасатели локализовали пожары в двух районах Челябинской области

Природные пожары в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области локализованы на площади 14 тысяч гектаров, очагов открытого горения нет, сообщается... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T08:46

2021-07-11T08:46

2021-07-11T08:46

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Природные пожары в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области локализованы на площади 14 тысяч гектаров, очагов открытого горения нет, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.Около полудня субботы площадь активного горения в этих районах составляла 20 гектаров. Общая площадь, пройденная огнем в двух районах, составляла 14 тысяч гектаров.Отмечается, что на данный момент спасатели производят объезд периметра пожара. Авиацию для тушения не применяют. Планируется провести авиаразведку с применением вертолета Ми-8."По всей территории юга прошли обильные осадки до 20 мм", - добавили на сайте.В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей.

челябинская область

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2021

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Лесные пожары в Якутии и Челябинской области Лесные пожары охватили Якутию и Челябинскую область. Сильно пострадали от огня поселки Джабык и Запасное. Люди вынуждены эвакуироваться, оставляя сгоревшие дома. Якутск окутан дымовой завесой, жители стараются не выходить на улицы. От сухих гроз загорелись природные заповедники "Орлекминский" и "Ленские столбы". Гибнут краснокнижные растения и животные. 2021-07-11T08:46 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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