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В Тольятти завели уголовное дело после природного пожара
В Тольятти завели уголовное дело после природного пожара - РИА Новости, 11.07.2021
В Тольятти завели уголовное дело после природного пожара
В качестве основной версии возникновения крупного лесного пожара в Тольятти рассматривается поджог, возбуждено уголовное дело, сообщил в воскресенье мэр города... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T19:23
2021-07-11T19:23
2021-07-11T19:25
природные пожары в россии
россия
бе-200
самарская область
тольятти
происшествия
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САМАРА, 11 июл - РИА Новости. В качестве основной версии возникновения крупного лесного пожара в Тольятти рассматривается поджог, возбуждено уголовное дело, сообщил в воскресенье мэр города Николай Ренц.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в Тольятти в субботу в полутора-двух километрах от домов и санатория возник природный пожар на площади 30 гектаров. Власти ввели в городе режим ЧС. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, однако для проведения возможной эвакуации из санатория "Лесной" и поселка Портовый были подготовлены автобусы. В воскресенье власти сообщили, что площадь пожара выросла до 100 гектаров. По последним данным ГУМЧС по Самарской области, площадь, пройденная огнем, составила 152,6 гектара. В 17.45 (16.45 мск), по данным мэрии города, все очаги возгорания были локализованы."Возбуждено уголовное дело. Первая и наиболее вероятная версия - это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки", - цитирует Ренца мэрия Тольятти.По данным городской администрации, будут изучены записи с камер видеонаблюдения, расставленных по лесу. "Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или еще что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия – поджог", - приводит мэрия слова главы Тольятти.Ранее сообщалось, что на полную ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток. На месте пожара работают вертолет, 310 сотрудников МЧС и пожарной охраны, 14 бойлеров, тяжелая техника. Кроме того, по просьбе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова МЧС России выделило самолет-амфибию Бе-200, который в 15.00 (14.00 мск) прибыл из Магнитогорска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места пожара в Тольятти
Крупный пожар в Тольятти. Площадь - 30 га, до домов и санатория всего 1,5-2 километра. В городе введен режим ЧС.
2021-07-11T19:23
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, природные пожары в россии, россия, бе-200, самарская область, тольятти, происшествия
В Тольятти завели уголовное дело после природного пожара
19:23 11.07.2021 (обновлено: 19:25 11.07.2021)
В Тольятти рассматривают поджог в качестве основной версии природного пожара
САМАРА, 11 июл - РИА Новости.
В качестве основной версии возникновения крупного лесного пожара в Тольятти
рассматривается поджог, возбуждено уголовное дело, сообщил в воскресенье мэр города Николай Ренц.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в Тольятти в субботу в полутора-двух километрах от домов и санатория возник природный пожар на площади 30 гектаров. Власти ввели в городе режим ЧС. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, однако для проведения возможной эвакуации из санатория "Лесной" и поселка Портовый были подготовлены автобусы. В воскресенье власти сообщили, что площадь пожара выросла до 100 гектаров. По последним данным ГУМЧС по Самарской области, площадь, пройденная огнем, составила 152,6 гектара. В 17.45 (16.45 мск), по данным мэрии города, все очаги возгорания были локализованы.
"Возбуждено уголовное дело. Первая и наиболее вероятная версия - это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки", - цитирует Ренца мэрия Тольятти.
По данным городской администрации, будут изучены записи с камер видеонаблюдения, расставленных по лесу. "Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или еще что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия – поджог", - приводит мэрия слова главы Тольятти.
Ранее сообщалось, что на полную ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток. На месте пожара работают вертолет, 310 сотрудников МЧС и пожарной охраны, 14 бойлеров, тяжелая техника. Кроме того, по просьбе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова МЧС России выделило самолет-амфибию Бе-200, который в 15.00 (14.00 мск) прибыл из Магнитогорска.