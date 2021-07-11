https://ria.ru/20210711/pozhar-1740829328.html

В Тольятти завели уголовное дело после природного пожара

В Тольятти завели уголовное дело после природного пожара - РИА Новости, 11.07.2021

В Тольятти завели уголовное дело после природного пожара

В качестве основной версии возникновения крупного лесного пожара в Тольятти рассматривается поджог, возбуждено уголовное дело, сообщил в воскресенье мэр города... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T19:23

2021-07-11T19:23

2021-07-11T19:25

природные пожары в россии

россия

бе-200

самарская область

тольятти

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740753433_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bd31eb00bc601e38e23ec062d3797ba5.jpg

САМАРА, 11 июл - РИА Новости. В качестве основной версии возникновения крупного лесного пожара в Тольятти рассматривается поджог, возбуждено уголовное дело, сообщил в воскресенье мэр города Николай Ренц.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в Тольятти в субботу в полутора-двух километрах от домов и санатория возник природный пожар на площади 30 гектаров. Власти ввели в городе режим ЧС. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, однако для проведения возможной эвакуации из санатория "Лесной" и поселка Портовый были подготовлены автобусы. В воскресенье власти сообщили, что площадь пожара выросла до 100 гектаров. По последним данным ГУМЧС по Самарской области, площадь, пройденная огнем, составила 152,6 гектара. В 17.45 (16.45 мск), по данным мэрии города, все очаги возгорания были локализованы."Возбуждено уголовное дело. Первая и наиболее вероятная версия - это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки", - цитирует Ренца мэрия Тольятти.По данным городской администрации, будут изучены записи с камер видеонаблюдения, расставленных по лесу. "Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или еще что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия – поджог", - приводит мэрия слова главы Тольятти.Ранее сообщалось, что на полную ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток. На месте пожара работают вертолет, 310 сотрудников МЧС и пожарной охраны, 14 бойлеров, тяжелая техника. Кроме того, по просьбе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова МЧС России выделило самолет-амфибию Бе-200, который в 15.00 (14.00 мск) прибыл из Магнитогорска.

россия

самарская область

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в Тольятти Крупный пожар в Тольятти. Площадь - 30 га, до домов и санатория всего 1,5-2 километра. В городе введен режим ЧС. 2021-07-11T19:23 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, природные пожары в россии, россия, бе-200, самарская область, тольятти, происшествия