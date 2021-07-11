https://ria.ru/20210711/politsiya-1740823072.html

Нижегородские полицейские ранили мужчину, угрожавшего матери

Нижегородские полицейские ранили мужчину, угрожавшего матери - РИА Новости, 11.07.2021

Нижегородские полицейские ранили мужчину, угрожавшего матери

Полицейские выстрелили в ногу жителю Нижегородской области, который вел себя агрессивно, угрожал убийством своей матери и не реагировал на законные требования... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T17:44

2021-07-11T17:44

2021-07-11T17:44

россия

нижегородская область

происшествия

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УФА, 11 июл – РИА Новости. Полицейские выстрелили в ногу жителю Нижегородской области, который вел себя агрессивно, угрожал убийством своей матери и не реагировал на законные требования правоохранителей, сообщили РИА Новости в УМВД по региону."Сотрудниками полиции пресечено противоправное поведение мужчины. 25 июня в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Павловский" поступило сообщение от жительницы района о том, что у ее сына обострение заболевания, приступ агрессии, и он грозится ее убить", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на вызов незамедлительно выехали участковый уполномоченный полиции совместно с оперуполномоченным уголовного розыска."На неоднократные требования полицейских прекратить действия, которые угрожали жизни и здоровью окружающих, он не реагировал. В связи с чем, сотрудником был произведен выстрел в воздух и в ногу нападавшему. Мужчине была оказана первая помощь и его направили в медицинское учреждение", - сообщили агентству в УМВД по Нижегородской области.В ведомстве пояснили, что проведенной проверкой действия полицейского признаны правомерными. СУСК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

https://ria.ru/20210710/groznyy-1740758374.html

https://ria.ru/20210626/zhenschina-1738760244.html

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нижегородская область

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россия, нижегородская область, происшествия