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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210711/polet-1740819738.html
Полет британского миллиардера Брэнсона в космос перенесли на полтора часа
Полет британского миллиардера Брэнсона в космос перенесли на полтора часа - РИА Новости, 11.07.2021
Полет британского миллиардера Брэнсона в космос перенесли на полтора часа
Космическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic перенесла на полтора часа первый тестовый суборбитальный полет своего корабля... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T16:55
2021-07-11T16:55
хочу стать космонавтом
virgin galactic
космос - риа наука
наса
ричард брэнсон
великобритания
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Космическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic перенесла на полтора часа первый тестовый суборбитальный полет своего корабля Unity с полным экипажем, в состав которого вошел сам бизнесмен, говорится в ее сообщении в Twitter.Начало трансляции запуска теперь запланировано на 10.30 утра воскресенья по местному времени (17.30 мск), хотя изначально планировалось на 09.00 утра (16.00 мск). Компания объяснила решение об отсрочке погодными условиями, которые, согласно ее заявлению, помешали вовремя начать подготовку.Брэнсон, которому 70 лет, стартует в воскресенье на границу с космосом со взлетно-посадочной полосы расположенного в штате Нью-Мехико первого частного космодрома США Spaceport America. Вместе с ним на границу с космосом полетят три астронавта Virgin Galactic – бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.По технологии Virgin Galactic суборбитальный корабль VSS Unity поднимется в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, которым управляют два профессиональных пилота. После отстыковки от самолета на собственной тяге VSS Unity выйдет на суборбитальную траекторию и по достижении заданной высоты совершит горизонтальную посадку. Если судить по предыдущим стартам VSS Unity, три из которых уже были с человеком на борту, состояние "невесомости", которое ассоциируется с полетом в космос, продлится около четырех минут.Накануне Брэнсон публично пообещал, что будет всецело наслаждаться предстоящим полетом в космос.
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virgin galactic, космос - риа наука, наса, ричард брэнсон, великобритания

Полет британского миллиардера Брэнсона в космос перенесли на полтора часа

16:55 11.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОснователь корпорации Virgin Group Сэр Ричард Брэнсон во время выступления на форуме "Synergy Global Forum" в Олимпийском. 27 ноября 2017
Основатель корпорации Virgin Group Сэр Ричард Брэнсон во время выступления на форуме Synergy Global Forum в Олимпийском. 27 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Космическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic перенесла на полтора часа первый тестовый суборбитальный полет своего корабля Unity с полным экипажем, в состав которого вошел сам бизнесмен, говорится в ее сообщении в Twitter.
Начало трансляции запуска теперь запланировано на 10.30 утра воскресенья по местному времени (17.30 мск), хотя изначально планировалось на 09.00 утра (16.00 мск). Компания объяснила решение об отсрочке погодными условиями, которые, согласно ее заявлению, помешали вовремя начать подготовку.
"Но мы на пути к полету сегодня!", - подчеркнула Virgin Galactic.
Брэнсон, которому 70 лет, стартует в воскресенье на границу с космосом со взлетно-посадочной полосы расположенного в штате Нью-Мехико первого частного космодрома США Spaceport America. Вместе с ним на границу с космосом полетят три астронавта Virgin Galactic – бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.
По технологии Virgin Galactic суборбитальный корабль VSS Unity поднимется в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, которым управляют два профессиональных пилота. После отстыковки от самолета на собственной тяге VSS Unity выйдет на суборбитальную траекторию и по достижении заданной высоты совершит горизонтальную посадку. Если судить по предыдущим стартам VSS Unity, три из которых уже были с человеком на борту, состояние "невесомости", которое ассоциируется с полетом в космос, продлится около четырех минут.
Накануне Брэнсон публично пообещал, что будет всецело наслаждаться предстоящим полетом в космос.
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Хочу стать космонавтомVirgin GalacticКосмос - РИА НаукаНАСАРичард БрэнсонВеликобритания
 
 
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