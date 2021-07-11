https://ria.ru/20210711/perekhvat-1740827277.html
Российские истребители сопроводили американские самолеты над Черным морем
Российские истребители сопроводили американские самолеты над Черным морем - РИА Новости, 11.07.2021
Российские истребители сопроводили американские самолеты над Черным морем
Радиолокационные средства контроля обнаружили над Черным морем две воздушные цели, приближающиеся к госгранице России, сообщили в Национальном центре управления РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T18:47
2021-07-11T18:47
2021-07-11T19:57
россия
су-30см
черное море
ввс сша
су-27
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Радиолокационные средства контроля обнаружили над Черным морем две воздушные цели, приближающиеся к госгранице России, сообщили в Национальном центре управления обороной. "Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", — добавили в ведомстве.Экипажи российских истребителей идентифицировали цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.Нарушения госграницы допущено не было После разворота иностранных военных самолетов российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования.Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20200909/perekhvat-1576964530.html
https://ria.ru/20200814/1575765563.html
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россия, су-30см, черное море, ввс сша, су-27
Российские истребители сопроводили американские самолеты над Черным морем
18:47 11.07.2021 (обновлено: 19:57 11.07.2021)
Российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили американские самолеты над Черным морем