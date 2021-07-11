https://ria.ru/20210711/perekhvat-1740827277.html

Российские истребители сопроводили американские самолеты над Черным морем

Российские истребители сопроводили американские самолеты над Черным морем - РИА Новости, 11.07.2021

Российские истребители сопроводили американские самолеты над Черным морем

Радиолокационные средства контроля обнаружили над Черным морем две воздушные цели, приближающиеся к госгранице России, сообщили в Национальном центре управления РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T18:47

2021-07-11T18:47

2021-07-11T19:57

россия

су-30см

черное море

ввс сша

су-27

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Радиолокационные средства контроля обнаружили над Черным морем две воздушные цели, приближающиеся к госгранице России, сообщили в Национальном центре управления обороной. "Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", — добавили в ведомстве.Экипажи российских истребителей идентифицировали цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.Нарушения госграницы допущено не было После разворота иностранных военных самолетов российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования.Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20200909/perekhvat-1576964530.html

https://ria.ru/20200814/1575765563.html

россия

черное море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-30см, черное море, ввс сша, су-27