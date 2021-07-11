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Российские истребители сопроводили американские самолеты над Черным морем
Российские истребители сопроводили американские самолеты над Черным морем - РИА Новости, 11.07.2021
Российские истребители сопроводили американские самолеты над Черным морем
Радиолокационные средства контроля обнаружили над Черным морем две воздушные цели, приближающиеся к госгранице России, сообщили в Национальном центре управления РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T18:47
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россия
су-30см
черное море
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су-27
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Радиолокационные средства контроля обнаружили над Черным морем две воздушные цели, приближающиеся к госгранице России, сообщили в Национальном центре управления обороной. "Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", — добавили в ведомстве.Экипажи российских истребителей идентифицировали цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.Нарушения госграницы допущено не было После разворота иностранных военных самолетов российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования.Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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россия
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россия, су-30см, черное море, ввс сша, су-27
Российские истребители сопроводили американские самолеты над Черным морем
18:47 11.07.2021 (обновлено: 19:57 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

Российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили американские самолеты над Черным морем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Радиолокационные средства контроля обнаружили над Черным морем две воздушные цели, приближающиеся к госгранице России, сообщили в Национальном центре управления обороной.
"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", — добавили в ведомстве.
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Экипажи российских истребителей идентифицировали цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
Нарушения госграницы допущено не было
После разворота иностранных военных самолетов российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования.
Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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