https://ria.ru/20210711/patrushev-1740583538.html

Биография Николая Патрушева

Биография Николая Патрушева - РИА Новости, 11.07.2021

Биография Николая Патрушева

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Платонович Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T02:06

2021-07-11T02:06

2021-07-11T02:06

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

николай патрушев

справки

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Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Платонович Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1974 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ныне – Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), работал инженером на одной из его кафедр.После окончания Высших курсов Комитета государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР работал в контрразведывательных подразделениях УКГБ СССР по Ленинградской области.В 1992 году Патрушев был назначен министром безопасности Республики Карелия. С 1994 года по 1998 год – руководитель ряда управлений Федеральной службы контрразведки (ФСК) – Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.В 1998 году был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ – начальником главного контрольного управления президента РФ.С октября 1998 года – заместитель директора – руководитель департамента экономической безопасности ФСБ России, а с 1999 года – первый заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ.С августа 1999 года по май 2008 года – директор ФСБ России.С января 2001 по август 2003 года – руководитель Оперативного штаба по управлению контртеррористическими операциями на территории Северо-Кавказского региона.12 мая 2008 года по указу президента РФ был назначен секретарем Совета Безопасности РФ. В мае 2012 года был переназначен секретарем Совета Безопасности РФ.22 июня 2018 года был вновь переназначен на должность секретаря Совбеза РФ. Председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола.Доктор юридических наук. Заслуженный сотрудник органов безопасности РФ.Имеет звание Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, медалями СССР и Российской Федерации, орденами и медалями ряда зарубежных стран.Патрушев – лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, лауреат Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова в области военной науки, лауреат Премии правительства РФ в области науки и техники.Николай Патрушев женат. У него двое сыновей: Дмитрий – министр сельского хозяйства России, Андрей – предприниматель. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), николай патрушев, справки