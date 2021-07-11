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https://ria.ru/20210711/parashyutist-1740817357.html
В Московской области разбился парашютист
В Московской области разбился парашютист - РИА Новости, 12.07.2021
В Московской области разбился парашютист
По факту гибели парашютиста в результате прыжка в Подмосковье организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-11T16:17
2021-07-12T00:05
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
рузский район
происшествия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. По факту гибели парашютиста в результате прыжка в Подмосковье организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская."Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту гибели парашютиста в Рузском районе Московской области организована доследственная проверка", — сказала Марковская, добавив, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.По данным следствия, вечером 10 июля на посадочной площадке, расположенной в Рузском районе Подмосковья, в результате удара о землю при осуществлении парашютного прыжка погиб мужчина.Добавляется, что следователем произведен осмотр места происшествия и назначены необходимые исследования. Также устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.Свою проверку начала и Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, сообщили РИА Новости в ведомстве.
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россия
московская область (подмосковье)
рузский район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), рузский район, происшествия
В Московской области разбился парашютист
16:17 11.07.2021 (обновлено: 00:05 12.07.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

Мужчина погиб в результате парашютного прыжка в Рузском районе Московской области

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. По факту гибели парашютиста в результате прыжка в Подмосковье организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту гибели парашютиста в Рузском районе Московской области организована доследственная проверка", — сказала Марковская, добавив, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.
По данным следствия, вечером 10 июля на посадочной площадке, расположенной в Рузском районе Подмосковья, в результате удара о землю при осуществлении парашютного прыжка погиб мужчина.
Добавляется, что следователем произведен осмотр места происшествия и назначены необходимые исследования. Также устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
Свою проверку начала и Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, сообщили РИА Новости в ведомстве.
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