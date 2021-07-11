https://ria.ru/20210711/parashyutist-1740817357.html

В Московской области разбился парашютист

В Московской области разбился парашютист - РИА Новости, 12.07.2021

В Московской области разбился парашютист

По факту гибели парашютиста в результате прыжка в Подмосковье организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-11T16:17

2021-07-11T16:17

2021-07-12T00:05

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

рузский район

происшествия

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. По факту гибели парашютиста в результате прыжка в Подмосковье организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская."Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту гибели парашютиста в Рузском районе Московской области организована доследственная проверка", — сказала Марковская, добавив, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.По данным следствия, вечером 10 июля на посадочной площадке, расположенной в Рузском районе Подмосковья, в результате удара о землю при осуществлении парашютного прыжка погиб мужчина.Добавляется, что следователем произведен осмотр места происшествия и назначены необходимые исследования. Также устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.Свою проверку начала и Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, сообщили РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20210619/krushenie-1737682645.html

россия

московская область (подмосковье)

рузский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), рузский район, происшествия