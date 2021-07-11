Названы причины отказа в материнском капитале
Юрист Уткин назвал причины отказа в материнском капитале
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Как правило, отказывают в выплате, если у заявителя нет прав на ее получение или эти права прекращены, а также в случае предоставления недостоверных сведений о детях. Если сертификат уже был получен и использован, повторно его тоже не выдадут, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.
Право на маткапитал не возникает по банальной причине — если нет родных либо усыновленных детей.
“При этом нужно помнить, что в случае развода родителей право на материнский капитал имеет тот из супругов, с кем остается ребенок. Это целевая помощь для улучшения условий содержания ребенка, поэтому и принадлежать он будет тому родителю, с кем ребенок останется. При этом стоит обратить внимание, что сертификат — неделимое при разводе имущество", — отметил он.
К причинам для прекращения прав на поддержку относятся умышленные преступления против своего ребенка или лишение родительских прав в отношении ребенка, на которого полагался сертификат. Сюда же относится отмена усыновления.
Предоставление неверных сведений о составе семьи грозит уголовным наказанием на срок до 10 лет лишения свободы, а при повторном обращении за маткапиталом в любом случае будет отказано, заключил Уткин.