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Названы причины отказа в материнском капитале
Названы причины отказа в материнском капитале - РИА Новости, 11.07.2021
Названы причины отказа в материнском капитале
Как правило, отказывают в выплате, если у заявителя нет прав на ее получение или эти права прекращены, а также в случае предоставления недостоверных сведений о... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T02:15
2021-07-11T02:15
павел уткин
россия
материнский капитал
жилье
семья
общество
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Как правило, отказывают в выплате, если у заявителя нет прав на ее получение или эти права прекращены, а также в случае предоставления недостоверных сведений о детях. Если сертификат уже был получен и использован, повторно его тоже не выдадут, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.Право на маткапитал не возникает по банальной причине — если нет родных либо усыновленных детей.К причинам для прекращения прав на поддержку относятся умышленные преступления против своего ребенка или лишение родительских прав в отношении ребенка, на которого полагался сертификат. Сюда же относится отмена усыновления.Предоставление неверных сведений о составе семьи грозит уголовным наказанием на срок до 10 лет лишения свободы, а при повторном обращении за маткапиталом в любом случае будет отказано, заключил Уткин.
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павел уткин, россия, материнский капитал, жилье, семья, общество
Названы причины отказа в материнском капитале
02:15 11.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком на прогулке в сквере
Женщина с ребенком на прогулке в сквере - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Юрист Уткин назвал причины отказа в материнском капитале

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Как правило, отказывают в выплате, если у заявителя нет прав на ее получение или эти права прекращены, а также в случае предоставления недостоверных сведений о детях. Если сертификат уже был получен и использован, повторно его тоже не выдадут, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.
Право на маткапитал не возникает по банальной причине — если нет родных либо усыновленных детей.
“При этом нужно помнить, что в случае развода родителей право на материнский капитал имеет тот из супругов, с кем остается ребенок. Это целевая помощь для улучшения условий содержания ребенка, поэтому и принадлежать он будет тому родителю, с кем ребенок останется. При этом стоит обратить внимание, что сертификат — неделимое при разводе имущество", — отметил он.
К причинам для прекращения прав на поддержку относятся умышленные преступления против своего ребенка или лишение родительских прав в отношении ребенка, на которого полагался сертификат. Сюда же относится отмена усыновления.
Предоставление неверных сведений о составе семьи грозит уголовным наказанием на срок до 10 лет лишения свободы, а при повторном обращении за маткапиталом в любом случае будет отказано, заключил Уткин.
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Недетская афера: как мошенники оставляют женщин без маткапитала
 
Павел УткинРоссияМатеринский капиталЖильеСемьяОбщество
 
 
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