https://ria.ru/20210711/otkaz-1740767918.html

Названы причины отказа в материнском капитале

Названы причины отказа в материнском капитале - РИА Новости, 11.07.2021

Названы причины отказа в материнском капитале

Как правило, отказывают в выплате, если у заявителя нет прав на ее получение или эти права прекращены, а также в случае предоставления недостоверных сведений о... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T02:15

2021-07-11T02:15

2021-07-11T02:15

павел уткин

россия

материнский капитал

жилье

семья

общество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Как правило, отказывают в выплате, если у заявителя нет прав на ее получение или эти права прекращены, а также в случае предоставления недостоверных сведений о детях. Если сертификат уже был получен и использован, повторно его тоже не выдадут, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.Право на маткапитал не возникает по банальной причине — если нет родных либо усыновленных детей.К причинам для прекращения прав на поддержку относятся умышленные преступления против своего ребенка или лишение родительских прав в отношении ребенка, на которого полагался сертификат. Сюда же относится отмена усыновления.Предоставление неверных сведений о составе семьи грозит уголовным наказанием на срок до 10 лет лишения свободы, а при повторном обращении за маткапиталом в любом случае будет отказано, заключил Уткин.

https://ria.ru/20210617/matkapital-1737286138.html

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павел уткин, россия, материнский капитал, жилье, семья, общество