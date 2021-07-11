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В Ингушетии задержали подозреваемого в нападении на силовиков
В Ингушетии задержали подозреваемого в нападении на силовиков - РИА Новости, 11.07.2021
В Ингушетии задержали подозреваемого в нападении на силовиков
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали жителя республики, подозреваемого в покушении на силовиков, совершенном семь лет назад, сообщает СУСК... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T21:31
2021-07-11T21:31
россия
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали жителя республики, подозреваемого в покушении на силовиков, совершенном семь лет назад, сообщает СУСК РФ по региону."Следователями во взаимодействии с УФСБ России по Республике Ингушетия задержан 36-летний житель республики, подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в 2014 году", - говорится в сообщении.По данным следствия, в июне 2014 года на территории Ингушской республиканской клинической больницы группой лиц из автоматического оружия различного калибра были произведены выстрелы в сотрудников МВД России, осуществлявших охрану правопорядка на территории медицинского учреждения. В результате ряд сотрудников получил огнестрельные ранения различной степени тяжести.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы."С подозреваемым проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20210710/groznyy-1740758374.html
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россия, республика ингушетия, происшествия
В Ингушетии задержали подозреваемого в нападении на силовиков
21:31 11.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Ингушетии задержали подозреваемого в нападении на силовиков в 2014 году

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали жителя республики, подозреваемого в покушении на силовиков, совершенном семь лет назад, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следователями во взаимодействии с УФСБ России по Республике Ингушетия задержан 36-летний житель республики, подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в 2014 году", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 20:45
В Грозном мужчина с ножом напал на полицейских
По данным следствия, в июне 2014 года на территории Ингушской республиканской клинической больницы группой лиц из автоматического оружия различного калибра были произведены выстрелы в сотрудников МВД России, осуществлявших охрану правопорядка на территории медицинского учреждения. В результате ряд сотрудников получил огнестрельные ранения различной степени тяжести.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
"С подозреваемым проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается", - уточняет ведомство.
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