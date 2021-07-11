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Молдавский политик проголосовал за "будущее в составе России"
Молдавский политик проголосовал за "будущее в составе России" - РИА Новости, 11.07.2021
Молдавский политик проголосовал за "будущее в составе России"
Председатель партии "Патриоты Молдовы" Михаил Гарбуз призвал организовать референдум о вхождении республики в состав России. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T17:16
2021-07-11T17:16
2021-07-11T19:52
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В Молдавии захотели провести референдум о присоединении к России
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Председатель партии "Патриоты Молдовы" Михаил Гарбуз призвал организовать референдум о вхождении республики в состав России.В день проведения досрочных парламентских выборов в стране политик подчеркнул, что придерживается этой неоднократно озвученной позиции.Партия, не представленная в парламенте, уже неоднократно выступала за организацию референдума о вхождении Молдавии в состав России в качестве отдельного федеративного субъекта. Сегодня в республике проходят досрочные парламентские выборы. Депутатов выбирают на четыре года. Явка уже превысила 33,3 процента, поэтому они признаны состоявшимися. Избирательные участки закроются в 21:00.В выборах участвуют 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба развернется между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" — в его руководстве два бывших президента страны: лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.
https://ria.ru/20210711/moldaviya-1740815469.html
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россия, молдавия, соцсети, в мире
Молдавский политик проголосовал за "будущее в составе России"
17:16 11.07.2021 (обновлено: 19:52 11.07.2021)
Глава "Патриотов Молдовы" Гарбуз заявил о необходимости вхождения страны в состав России