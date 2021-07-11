https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740797083.html
В Москве за сутки госпитализировали 1453 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1453 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1453 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1453 человека с COVID, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 634 пациента, сообщает в воскресенье столичный... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:47
2021-07-11T11:47
2021-07-11T11:47
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здоровье - общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1453 человека с COVID, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 634 пациента, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 5 410 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 453 человека. На ИВЛ находятся 634 человека. В городе выздоровели еще 6835 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 228 601", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 110 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740702076.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1453 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1453 пациента с COVID-19