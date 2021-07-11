https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740797083.html

В Москве за сутки госпитализировали 1453 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1453 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1453 пациента с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1453 человека с COVID, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 634 пациента, сообщает в воскресенье столичный... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:47

2021-07-11T11:47

2021-07-11T11:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ad4ebdaf63a89765cc21e5dd13e688c.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1453 человека с COVID, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 634 пациента, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 5 410 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 453 человека. На ИВЛ находятся 634 человека. В городе выздоровели еще 6835 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 228 601", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 110 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740702076.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество