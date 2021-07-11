https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740783989.html

В Москве 68 тысяч иностранцев вакцинировались от COVID-19

В Москве 68 тысяч иностранцев вакцинировались от COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021

В Москве 68 тысяч иностранцев вакцинировались от COVID-19

В общей сложности 68 тысяч иностранных граждан прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве, а за четыре дня с начала работы крупнейшего пункта... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T09:12

2021-07-11T09:12

2021-07-11T10:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В общей сложности 68 тысяч иностранных граждан прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве, а за четыре дня с начала работы крупнейшего пункта вакцинации в "Лужниках" прививку от COVID-19 там сделали 24 тысячи иностранцев, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Всего в Москве вакцинацию от COVID-19 прошли 68 тысяч иностранцев. Седьмого июля в Москве начал работу крупнейший пункт вакцинации в "Лужниках", предназначенный в основном для работы с иностранными гражданами, работающими и постоянно проживающими в столице. Его пропускная способность составляет около 15 тысяч человек в сутки. За четыре дня 24 тысячи иностранцев сделали здесь прививку от коронавирусной инфекции. Причем центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно", - рассказали в оперштабе.Там сообщили, что сектора С и D в "Лужниках" предназначены для вакцинации физических лиц. Пункт в здании центра выдачи коньков принимает организованные группы иностранных работников. Пункты вакцинации в "Лужниках" теперь начинают работу на два часа раньше и принимают посетителей ежедневно с 08.00 до 22.00.Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

https://ria.ru/20210711/obnulenie-1740766013.html

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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество