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Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19
Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19
Москва преодолела пиковые значения заболеваемости короавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T08:21
2021-07-11T08:21
2021-07-11T10:01
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва преодолела пиковые значения заболеваемости короавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, сейчас ситуация немного стабилизировалась, даже наблюдается небольшое снижение количества заражений.При этом столица все еще переживает очень трудные, сложные времена, добавил мэр.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19
08:21 11.07.2021 (обновлено: 10:01 11.07.2021)
Мэр Москвы Собянин заявил, что столица преодолела пик заболеваемости COVID-19