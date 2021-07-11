https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740780162.html

Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19

Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021

Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19

Москва преодолела пиковые значения заболеваемости короавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T08:21

2021-07-11T08:21

2021-07-11T10:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва преодолела пиковые значения заболеваемости короавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, сейчас ситуация немного стабилизировалась, даже наблюдается небольшое снижение количества заражений.При этом столица все еще переживает очень трудные, сложные времена, добавил мэр.

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740420484.html

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