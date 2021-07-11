https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740773891.html

В Бельгии умерла женщина, заразившаяся сразу двумя штаммами коронавируса

В Бельгии умерла женщина, заразившаяся сразу двумя штаммами коронавируса - РИА Новости, 11.07.2021

В Бельгии умерла женщина, заразившаяся сразу двумя штаммами коронавируса

Девяностолетняя жительница Бельгии умерла после того, как заразилась сразу двумя вариантами коронавируса — британским и южноафриканским, сообщает Франс Пресс со РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T05:17

2021-07-11T05:17

2021-07-11T10:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

уорикский университет

великобритания

бельгия

в мире

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Девяностолетняя жительница Бельгии умерла после того, как заразилась сразу двумя вариантами коронавируса — британским и южноафриканским, сообщает Франс Пресс со ссылкой на исследование бельгийских ученых.Это произошло еще в марте. Пожилую пациентку госпитализировали в городе Алсте с диагнозом COVID-19. Изначально у нее отмечался хороший уровень кислорода, но состояние быстро ухудшилось, и через пять дней женщина умерла. Уточняется, что прививку она не делала.Медики выяснили, что пациентка была носителем двух штаммов коронавируса одновременно: альфа (британский вариант) и бета (южноафриканский).По ее словам, трудно сказать, связано ли быстрое ухудшение состояния пациентки с присутствием сразу двух вариантов вируса. Но, добавила Ванкирберген, феномен одновременного заражения несколькими штаммами "вероятно, недооценивается".Исследование на эту тему, проведенное под руководством Ванкирберген, представят на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней (ECCMID).Вирусолог Лоуренс Янг, профессор молекулярной онкологии в Уорикском университете (Великобритания), считает, что в заражении более чем одним штаммом коронавируса нет ничего удивительного. Тем не менее, полагает он, нужны исследования, чтобы установить, влияет ли такое инфицирование на клиническое течение COVID-19 и не ставит ли оно под угрозу эффективность вакцинации.

https://ria.ru/20210711/obnulenie-1740766013.html

https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740702076.html

https://ria.ru/20210711/chipirovanie-1740773654.html

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бельгия

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коронавирус covid-19, уорикский университет, великобритания, бельгия, в мире