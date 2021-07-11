https://ria.ru/20210711/gruziya-1740808153.html

Оппозиционер в Грузии облила вход канцелярии правительства краской

Оппозиционер в Грузии облила вход канцелярии правительства краской - РИА Новости, 11.07.2021

Оппозиционер в Грузии облила вход канцелярии правительства краской

Основательница движения "Дроа", оппозиционер Елена Хоштария облила красной краской вход администрации кабмина Грузии, обвинив правительство в безответственности РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T14:18

2021-07-11T14:18

2021-07-11T15:14

ираклий гарибашвили

лгбт-сообщество

тбилиси

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 11 июл - РИА Новости. Основательница движения "Дроа", оппозиционер Елена Хоштария облила красной краской вход администрации кабмина Грузии, обвинив правительство в безответственности после смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели", прямая трансляция с места велась на странице политика в Facebook.Оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, пострадавший во время акций протеста 5 июля, умер. Точные причины смерти пока не известны. Лашкарава пострадал во время протестной акции против ЛГБТ-сообщества, с разбитым глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем был выписан.Соболезнования семье оператора выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили."Соболезную семье, близким, коллективу телекомпании и всему медиасообществу. МВД уже начало расследование. Полная информация будет представлена общественности в самое ближайшее время", – говорится в заявлении премьера.В центре Тбилиси перед зданием парламента во вторник прошел митинг молчания с участием политиков и представителей НПО, которые выразили солидарность с пострадавшими журналистами в ходе акции противников секс-меньшинств, состоявшейся в понедельник. Другой митинг – противников ЛГБТ-сообщества и сторонников традиционных ценностей – проходил неподалеку у церкви Кашвети. Между ними был установлен полицейский кордон и железные ограждения. Противники ЛГБТ-сообщества несколько раз попытались прорвать кордон правоохранителей, кидали в участников мирной акции камни и бутылки, полиция задержала более 100 человек.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили. Патриархия Грузии накануне акции призывала противников марша протестовать мирно и не применять насилие.

https://ria.ru/20210308/dvizhenie-1600370136.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/gruziya-1600375918.html

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Грузия: оппозиционер облила вход в здание правительства красной краской В Грузии оппозиционер облила красной краской вход в здание правительства. Она обвинила власти в безответственности из-за смерти телеоператора, избитого на акции 5 июля. 2021-07-11T14:18 true PT0M26S

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ираклий гарибашвили, лгбт-сообщество, тбилиси, грузия, в мире