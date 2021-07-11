Оппозиционер в Грузии облила вход канцелярии правительства краской
14:18 11.07.2021 (обновлено: 15:14 11.07.2021)
Оппозиционер Елена Хоштария облила вход канцелярии правительства краской в знак протеста
ТБИЛИСИ, 11 июл - РИА Новости. Основательница движения "Дроа", оппозиционер Елена Хоштария облила красной краской вход администрации кабмина Грузии, обвинив правительство в безответственности после смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели", прямая трансляция с места велась на странице политика в Facebook.
Оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, пострадавший во время акций протеста 5 июля, умер. Точные причины смерти пока не известны. Лашкарава пострадал во время протестной акции против ЛГБТ-сообщества, с разбитым глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем был выписан.
"Правительство ответит за то, что мы потеряли Лексо", - заявила она журналистам. Хоштария считает, что именно правительство в ответе за произошедшие беспорядки и за "низкий уровень демократии в стране, что привело к физическим противостояниям".
Соболезнования семье оператора выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Соболезную семье, близким, коллективу телекомпании и всему медиасообществу. МВД уже начало расследование. Полная информация будет представлена общественности в самое ближайшее время", – говорится в заявлении премьера.
В центре Тбилиси перед зданием парламента во вторник прошел митинг молчания с участием политиков и представителей НПО, которые выразили солидарность с пострадавшими журналистами в ходе акции противников секс-меньшинств, состоявшейся в понедельник. Другой митинг – противников ЛГБТ-сообщества и сторонников традиционных ценностей – проходил неподалеку у церкви Кашвети. Между ними был установлен полицейский кордон и железные ограждения. Противники ЛГБТ-сообщества несколько раз попытались прорвать кордон правоохранителей, кидали в участников мирной акции камни и бутылки, полиция задержала более 100 человек.
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили. Патриархия Грузии накануне акции призывала противников марша протестовать мирно и не применять насилие.