https://ria.ru/20210711/dtp-1740816566.html

Источник: участник шоу "Голос.Дети" попал под поезд в Подмосковье и погиб

Источник: участник шоу "Голос.Дети" попал под поезд в Подмосковье и погиб - РИА Новости, 11.07.2021

Источник: участник шоу "Голос.Дети" попал под поезд в Подмосковье и погиб

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку после гибели подростка под поездом в Подмосковье. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T16:09

2021-07-11T16:09

2021-07-11T17:23

вокальный конкурс "голос. дети"

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку после гибели подростка под поездом в Подмосковье.Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, инцидент произошел в 19:00 10 июля на нерегулируемом пешеходном переходе на 43-м километре перегона Софрино — Пушкино. Подросток пересекал железнодорожные пути на спортивном кроссовом мотоцикле и попал под электричку.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший мальчик участвовал в проекте "Голос.Дети".Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила, что по факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили членов локомотивной бригады и очевидцев, назначили экспертизы.

https://ria.ru/20210525/selfi-1733863442.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вокальный конкурс "голос. дети", московская область (подмосковье), происшествия