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Источник: участник шоу "Голос.Дети" попал под поезд в Подмосковье и погиб
Источник: участник шоу "Голос.Дети" попал под поезд в Подмосковье и погиб - РИА Новости, 11.07.2021
Источник: участник шоу "Голос.Дети" попал под поезд в Подмосковье и погиб
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку после гибели подростка под поездом в Подмосковье. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T16:09
2021-07-11T16:09
2021-07-11T17:23
вокальный конкурс "голос. дети"
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку после гибели подростка под поездом в Подмосковье.Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, инцидент произошел в 19:00 10 июля на нерегулируемом пешеходном переходе на 43-м километре перегона Софрино — Пушкино. Подросток пересекал железнодорожные пути на спортивном кроссовом мотоцикле и попал под электричку.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший мальчик участвовал в проекте "Голос.Дети".Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила, что по факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили членов локомотивной бригады и очевидцев, назначили экспертизы.
https://ria.ru/20210525/selfi-1733863442.html
московская область (подмосковье)
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вокальный конкурс "голос. дети", московская область (подмосковье), происшествия
Источник: участник шоу "Голос.Дети" попал под поезд в Подмосковье и погиб
16:09 11.07.2021 (обновлено: 17:23 11.07.2021)
Источник: участник шоу "Голос.Дети" на мотоцикле попал под поезд в Подмосковье и погиб