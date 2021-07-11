https://ria.ru/20210711/deportatsiya-1740778688.html

В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации

В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации - РИА Новости, 11.07.2021

В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чудовищным цинизмом сценарий Киева по возвращению... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T07:54

2021-07-11T07:54

2021-07-11T10:50

россия

алексей резников

юрий гемпель

владимир путин

республика крым

севастополь

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чудовищным цинизмом сценарий Киева по возвращению полуострова и депортации россиян.Так он прокомментировал слова украинского вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова, который заявил, что украинские власти рассматривают несколько сценариев после возвращения Крыма под контроль Киева, в том числе депортацию 500 тысяч россиян, переехавших на полуостров после 2014 года.По его словам, представители нынешней украинской власти по своей сути разрушители, но Крыму бояться нечего. "Крым надежно защищен и в составе России навсегда. Поэтому все заявления Киева о возвращении полуострова — не более чем пустое сотрясание воздуха", — заключил парламентарий.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210711/ukraina-1740774056.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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россия, алексей резников, юрий гемпель, владимир путин, республика крым, севастополь, украина, в мире