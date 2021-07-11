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В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации
В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации - РИА Новости, 11.07.2021
В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации
Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чудовищным цинизмом сценарий Киева по возвращению... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T07:54
2021-07-11T10:50
россия
алексей резников
юрий гемпель
владимир путин
республика крым
севастополь
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чудовищным цинизмом сценарий Киева по возвращению полуострова и депортации россиян.Так он прокомментировал слова украинского вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова, который заявил, что украинские власти рассматривают несколько сценариев после возвращения Крыма под контроль Киева, в том числе депортацию 500 тысяч россиян, переехавших на полуостров после 2014 года.По его словам, представители нынешней украинской власти по своей сути разрушители, но Крыму бояться нечего. "Крым надежно защищен и в составе России навсегда. Поэтому все заявления Киева о возвращении полуострова — не более чем пустое сотрясание воздуха", — заключил парламентарий.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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россия, алексей резников, юрий гемпель, владимир путин, республика крым, севастополь, украина, в мире
В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации
07:54 11.07.2021 (обновлено: 10:50 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму
Мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава комитета крымского парламента Гемпель назвал чудовищным цинизмом план Киева по депортации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чудовищным цинизмом сценарий Киева по возвращению полуострова и депортации россиян.
Так он прокомментировал слова украинского вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова, который заявил, что украинские власти рассматривают несколько сценариев после возвращения Крыма под контроль Киева, в том числе депортацию 500 тысяч россиян, переехавших на полуостров после 2014 года.

"Киевские политики продолжают поражать своим чудовищным цинизмом и ненавистью к Крыму и крымчанам. Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты. Подобные сценарии присущи украинским неадекватным политикам, которые только позорят свой народ", — сказал Гемпель РИА Новости.

По его словам, представители нынешней украинской власти по своей сути разрушители, но Крыму бояться нечего.
"Крым надежно защищен и в составе России навсегда. Поэтому все заявления Киева о возвращении полуострова — не более чем пустое сотрясание воздуха", — заключил парламентарий.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
05:25
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РоссияАлексей РезниковЮрий ГемпельВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
 
 
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