В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации
07:54 11.07.2021 (обновлено: 10:50 11.07.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму
Глава комитета крымского парламента Гемпель назвал чудовищным цинизмом план Киева по депортации
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал чудовищным цинизмом сценарий Киева по возвращению полуострова и депортации россиян.
Так он прокомментировал слова украинского вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова, который заявил, что украинские власти рассматривают несколько сценариев после возвращения Крыма под контроль Киева, в том числе депортацию 500 тысяч россиян, переехавших на полуостров после 2014 года.
"Киевские политики продолжают поражать своим чудовищным цинизмом и ненавистью к Крыму и крымчанам. Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты. Подобные сценарии присущи украинским неадекватным политикам, которые только позорят свой народ", — сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, представители нынешней украинской власти по своей сути разрушители, но Крыму бояться нечего.
"Крым надежно защищен и в составе России навсегда. Поэтому все заявления Киева о возвращении полуострова — не более чем пустое сотрясание воздуха", — заключил парламентарий.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.