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Экзит-полл: шесть партий проходят в парламент Болгарии
Экзит-полл: шесть партий проходят в парламент Болгарии - РИА Новости, 11.07.2021
Экзит-полл: шесть партий проходят в парламент Болгарии
Шесть партий проходят в парламент Болгарии, лидирует правоцентристская правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), сообщает радиостанция РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T20:36
2021-07-11T20:38
досрочные выборы в болгарии
болгария
выборы
справки
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Шесть партий проходят в парламент Болгарии, лидирует правоцентристская правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), сообщает радиостанция BNR со ссылкой на exit poll компании Gallup.В воскресенье в Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (совпадает с мск) и закрылись в 20.00. В выборах приняли участие 15 партий и восемь коалиций, на 240 депутатских мест претендуют 6 048 кандидатов.Согласно exit poll, правящая ГЕРБ получает 22,1% голосов. Следом идет партия "Есть такой народ", набирающая 21,5%. На третьей и четвертой строчках расположились Болгарская социалистическая партия (БСП) и "Демократическая Болгария" с 15,1% и 13,7% соответственно. Также в парламент проходят "Движение за права и свободы" (12%), "Поднимайся! Мафию долой!" (4,8%)Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила правящая тогда партия ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия шоумена Слави Трифонова "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - Болгарская социалистическая партия (БСП) - 15,01%. Кроме того, в парламент прошли партия "Демократическая Болгария" (9,45% голосов), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.Болгария — парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.
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досрочные выборы в болгарии, болгария, выборы, справки, в мире
Экзит-полл: шесть партий проходят в парламент Болгарии
20:36 11.07.2021 (обновлено: 20:38 11.07.2021)
 
© AP Photo / Visar KryeziuЖенщина на избирательном участке в городе Банкя во время парламентских выборов в Болгарии
Женщина на избирательном участке в городе Банкя во время парламентских выборов в Болгарии - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© AP Photo / Visar Kryeziu

Шесть партий проходят в парламент Болгарии, лидирует правящая партия ГЕРБ, сообщил экзит-полл

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Шесть партий проходят в парламент Болгарии, лидирует правоцентристская правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), сообщает радиостанция BNR со ссылкой на exit poll компании Gallup.
В воскресенье в Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (совпадает с мск) и закрылись в 20.00. В выборах приняли участие 15 партий и восемь коалиций, на 240 депутатских мест претендуют 6 048 кандидатов.
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Согласно exit poll, правящая ГЕРБ получает 22,1% голосов. Следом идет партия "Есть такой народ", набирающая 21,5%. На третьей и четвертой строчках расположились Болгарская социалистическая партия (БСП) и "Демократическая Болгария" с 15,1% и 13,7% соответственно. Также в парламент проходят "Движение за права и свободы" (12%), "Поднимайся! Мафию долой!" (4,8%)
Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила правящая тогда партия ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия шоумена Слави Трифонова "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - Болгарская социалистическая партия (БСП) - 15,01%. Кроме того, в парламент прошли партия "Демократическая Болгария" (9,45% голосов), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.
Болгария — парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.
 
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