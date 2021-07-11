https://ria.ru/20210711/bolgariya-1740784763.html

В Болгарии начались досрочные парламентские выборы

В Болгарии начались досрочные парламентские выборы - РИА Новости, 11.07.2021

В Болгарии начались досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы начались в Болгарии, сообщает агентство БТА. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T09:21

2021-07-11T09:21

2021-07-11T09:21

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Досрочные парламентские выборы начались в Болгарии, сообщает агентство БТА.Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (совпадает с мск) и проработают до 20.00. Избирательным правом обладают 6,7 миллиона человек.В выборах участвуют 15 партий и восемь коалиций. На 240 депутатских мест претендуют 6 048 кандидатов. По всей стране работает более 12 200 избирательных участков, а также почти 800 избирательных участков за границей.Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила правящая тогда партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), набрав 26,18%. На втором месте была партия шоумена Слави Трифонова "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - Болгарская социалистическая партия (БСП) - 15,01%. Кроме того, в парламент прошли партия "Демократическая Болгария" (9,45% голосов), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.Болгария — парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.

https://ria.ru/20210711/vybory-1740585932.html

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