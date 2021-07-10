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Авиаперевозчик объяснил отказ брать на рейс девочку, летевшую на операцию
Авиаперевозчик объяснил отказ брать на рейс девочку, летевшую на операцию - РИА Новости, 10.07.2021
Авиаперевозчик объяснил отказ брать на рейс девочку, летевшую на операцию
В пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии" прокомментировали ситуацию с отказом экипажа взять на борт девочку, которой нужно было вылететь на срочную... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T17:49
2021-07-10T19:02
россия
республика саха (якутия)
полярные авиалинии
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 10 июл — РИА Новости. В пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии" прокомментировали ситуацию с отказом экипажа взять на борт девочку, которой нужно было вылететь на срочную операцию.Об инциденте написали местные паблики в соцсетях. Сообщалось, что в селе Томтор пилот регионального авиарейса отказался перевезти восьмилетнюю девочку с открытым переломом руки. На просьбы матери он заявил, что будет перегруз. В результате ребенка пришлось сутки везти до Якутска на машине в 30-градусную жару.Как пояснили в "Полярных авиалиниях", речь идет о рейсе на самолете Л-410 по маршруту Маган — Томтор — Маган 1 июля.В авиакомпании подчеркнули, что речь идет о правилах авиационной безопасности — если предельная загрузка самолета не позволяет, экипаж вправе отказать в посадочных местах.Якутская транспортная прокуратура начала проверку по этому инциденту.
https://ria.ru/20210710/sheremetevo-1740737037.html
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россия, республика саха (якутия), полярные авиалинии, якутск, происшествия
Авиаперевозчик объяснил отказ брать на рейс девочку, летевшую на операцию
17:49 10.07.2021 (обновлено: 19:02 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта в Якутске
Здание аэропорта в Якутске - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Авиаперевозчик в Якутии пояснил отказ пилота брать на борт девочку, летевшую на операцию

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 10 июл — РИА Новости. В пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии" прокомментировали ситуацию с отказом экипажа взять на борт девочку, которой нужно было вылететь на срочную операцию.
Об инциденте написали местные паблики в соцсетях. Сообщалось, что в селе Томтор пилот регионального авиарейса отказался перевезти восьмилетнюю девочку с открытым переломом руки. На просьбы матери он заявил, что будет перегруз. В результате ребенка пришлось сутки везти до Якутска на машине в 30-градусную жару.
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Как пояснили в "Полярных авиалиниях", речь идет о рейсе на самолете Л-410 по маршруту Маган — Томтор — Маган 1 июля.
"Рейс относится к дотационным, то есть выполняется по заявке администрации наслега или района. При этом в заявке указывается примерное количество пассажиров. По правилам перевозок авиакомпании, командир воздушного судна не имеет права брать на борт воздушного судна несовершеннолетнего пациента без сопровождения медицинского работника. Также он не имеет права брать на борт воздушного судна безбилетного пассажира, снимать с рейса пассажира, не нарушившего правила перевозок, общественный порядок", — пояснили в пресс-службе перевозчика.
В авиакомпании подчеркнули, что речь идет о правилах авиационной безопасности — если предельная загрузка самолета не позволяет, экипаж вправе отказать в посадочных местах.
Якутская транспортная прокуратура начала проверку по этому инциденту.
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