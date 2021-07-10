https://ria.ru/20210710/yakutiya-1740747200.html

Авиаперевозчик объяснил отказ брать на рейс девочку, летевшую на операцию

Авиаперевозчик объяснил отказ брать на рейс девочку, летевшую на операцию - РИА Новости, 10.07.2021

Авиаперевозчик объяснил отказ брать на рейс девочку, летевшую на операцию

В пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии" прокомментировали ситуацию с отказом экипажа взять на борт девочку, которой нужно было вылететь на срочную... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T17:49

2021-07-10T17:49

2021-07-10T19:02

россия

республика саха (якутия)

полярные авиалинии

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 10 июл — РИА Новости. В пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии" прокомментировали ситуацию с отказом экипажа взять на борт девочку, которой нужно было вылететь на срочную операцию.Об инциденте написали местные паблики в соцсетях. Сообщалось, что в селе Томтор пилот регионального авиарейса отказался перевезти восьмилетнюю девочку с открытым переломом руки. На просьбы матери он заявил, что будет перегруз. В результате ребенка пришлось сутки везти до Якутска на машине в 30-градусную жару.Как пояснили в "Полярных авиалиниях", речь идет о рейсе на самолете Л-410 по маршруту Маган — Томтор — Маган 1 июля.В авиакомпании подчеркнули, что речь идет о правилах авиационной безопасности — если предельная загрузка самолета не позволяет, экипаж вправе отказать в посадочных местах.Якутская транспортная прокуратура начала проверку по этому инциденту.

https://ria.ru/20210710/sheremetevo-1740737037.html

https://ria.ru/20210617/skoraya-1737491663.html

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россия, республика саха (якутия), полярные авиалинии, якутск, происшествия