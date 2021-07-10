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Текслер рассказал о выплатах, которые получат пострадавшие при пожарах

Текслер рассказал о выплатах, которые получат пострадавшие при пожарах - РИА Новости, 10.07.2021

Текслер рассказал о выплатах, которые получат пострадавшие при пожарах

Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщает в субботу правительство региона. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T15:17

2021-07-10T15:17

2021-07-10T15:51

алексей текслер

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщает в субботу правительство региона.В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на поселки Джабык и Запасное в Карталинском районе Челябинской области, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения – жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего.Кроме того, региональные власти прорабатывают меры дополнительной поддержки людям, потерявшим жилье при пожаре. Самая главная задача, по словам губернатора, – максимально быстро начать восстанавливать дома людей."Есть те, кто проживал на постоянной основе, есть дачники – поможем всем. Нужно индивидуально с каждой семьей общаться на тему восстановления и утраты имущества, подходить гибко. Мы договорились с МЧС, с рядом предприятий, что уже на следующей неделе начнем разбирать то, что сгорело, начнем зачищать площадки для того, чтобы можно было максимально быстро начинать строительство", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Алексея Текслера.Ранее президент предложил дать возможность детям, которых эвакуировали из лагеря "Роднички" и которые не завершили свою смену, продолжить отдых на юге, на Черном море. По данным областных властей, дети, скорее всего, отправятся на отдых в Анапу, в лагерь "Смена"."Начинается работа по определению фактического ущерба и восстановлению жилья, это необходимая задача", - заявил челябинской губернатор в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня докладывал президенту, и вопрос номер один, который обозначил президент, это восстановление и строительство нового жилья для пострадавших", - добавил он.В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей.Губернатор заверил, что все жители сгоревших домов получат поддержку. Причем единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей они получат по спискам без каких-либо подтверждений документами."Прошу руководство Карталинского района оперативно подготовить списки, чтобы сегодня были. Поставил задачу социальному блоку правительства – выплаты должны начаться с завтрашнего дня", – сказал губернатор."К сожалению, у нас есть жертвы, в завале одного из домов поселка Джабык был обнаружен погибший мужчина 1943 года рождения. Правоохранительные органы начали проверку, будет проведен анализ ситуации, выяснено, почему человек не был эвакуирован", - приводит правительство региона слова Текслера.Власти региона уточняют, что на данный момент вызывает опасение населенный пункт Акмулла, там сейчас сосредоточены все силы и средства для локализации огня. Но угрозы распространения на населенные пункты в настоящий момент нет.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740723335.html

https://ria.ru/20210710/pozhar-1740733207.html

челябинская область

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Лесной пожар охватил челябинский поселок Джабык. Кадры ЧС В Челябинской области бушуют лесные пожары. Огонь перекинулся на поселок Джабык. Его жителей эвакуировали. Под угрозой еще три населенных пункта. 2021-07-10T15:17 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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алексей текслер, челябинская область, происшествия