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Красноярский губернатор возглавил список ЕР на выборах в заксобрание
Красноярский губернатор возглавил список ЕР на выборах в заксобрание - РИА Новости, 10.07.2021
Красноярский губернатор возглавил список ЕР на выборах в заксобрание
Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавил список партии "Единая Россия" на выборах депутатов в региональное заксобрание, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T14:50
2021-07-10T14:50
единая россия
александр усс
красноярский край
политика
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КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавил список партии "Единая Россия" на выборах депутатов в региональное заксобрание, сообщает пресс-служба реготделения ЕР."Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавил список "Единой России" на выборах депутатов в региональное законодательное собрание. Помимо главы региона в общерегиональную часть списка вошли председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и мэр Красноярска Сергей Еремин", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, все кандидатуры поддержаны единогласно на тайном голосовании конференции регионального отделения. Единороссы выдвинули своих кандидатов по всем 22 одномандатным округам и двум двухмандатным округам.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.
https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html
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единая россия, александр усс, красноярский край, политика
Красноярский губернатор возглавил список ЕР на выборах в заксобрание
14:50 10.07.2021
 
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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Красноярский губернатор александр Усс возглавил список "Единой России" на выборах в заксобрание

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КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавил список партии "Единая Россия" на выборах депутатов в региональное заксобрание, сообщает пресс-служба реготделения ЕР.
"Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавил список "Единой России" на выборах депутатов в региональное законодательное собрание. Помимо главы региона в общерегиональную часть списка вошли председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и мэр Красноярска Сергей Еремин", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, все кандидатуры поддержаны единогласно на тайном голосовании конференции регионального отделения. Единороссы выдвинули своих кандидатов по всем 22 одномандатным округам и двум двухмандатным округам.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.
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Единая РоссияАлександр УссКрасноярский крайПолитика
 
 
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