https://ria.ru/20210710/vybory-1740731801.html

Красноярский губернатор возглавил список ЕР на выборах в заксобрание

Красноярский губернатор возглавил список ЕР на выборах в заксобрание - РИА Новости, 10.07.2021

Красноярский губернатор возглавил список ЕР на выборах в заксобрание

Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавил список партии "Единая Россия" на выборах депутатов в региональное заксобрание, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T14:50

2021-07-10T14:50

2021-07-10T14:50

единая россия

александр усс

красноярский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735599620_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_ed580326f2514552f64ac8e4dadcb4c2.jpg

КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавил список партии "Единая Россия" на выборах депутатов в региональное заксобрание, сообщает пресс-служба реготделения ЕР."Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавил список "Единой России" на выборах депутатов в региональное законодательное собрание. Помимо главы региона в общерегиональную часть списка вошли председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и мэр Красноярска Сергей Еремин", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, все кандидатуры поддержаны единогласно на тайном голосовании конференции регионального отделения. Единороссы выдвинули своих кандидатов по всем 22 одномандатным округам и двум двухмандатным округам.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, александр усс, красноярский край, политика