https://ria.ru/20210710/volodin-1740707728.html

Володин ответил на призыв Британии отменить закон об иноагентах

Володин ответил на призыв Британии отменить закон об иноагентах - РИА Новости, 10.07.2021

Володин ответил на призыв Британии отменить закон об иноагентах

Зарубежные партнеры должны перестать вмешиваться в дела России и использовать международные площадки для лоббирования своих интересов, заявил председатель... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T09:53

2021-07-10T09:53

2021-07-10T15:10

россия

обсе

госдума рф

вячеслав володин

вашингтон (город)

сша

политика

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Зарубежные партнеры должны перестать вмешиваться в дела России и использовать международные площадки для лоббирования своих интересов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя призыв британской стороны отменить закон об иноагентах в России.Ранее постпредство Британии при ОБСЕ призвало Россию отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях.Володин отметил, что политика двойных стандартов действует только в отношении России. США, у которых есть аналогичный закон, такие призывы не получают, и даже королева Великобритании Елизавета II намеривается ввести билль, один из пунктов которого отмечает создание реестра лиц-иноагентов."В США закон об иноагентах работает с 1938 года. Жесткие нормы позволяют принимать решения, ограничивающие свободу слова. Затрудняют деятельность СМИ и распространение информации. За нарушение требований предусмотрено тюремное заключение до пяти лет. Сколько раз за более чем 80 лет Лондон требовал отмены этого закона от Вашингтона? Или это другое? Но мы к вам не вмешиваемся. И к нам не позволим вмешиваться", — подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20210701/eu-1739408339.html

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россия, обсе, госдума рф, вячеслав володин, вашингтон (город), сша, политика