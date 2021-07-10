Володин ответил на призыв Британии отменить закон об иноагентах
09:53 10.07.2021 (обновлено: 15:10 10.07.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Володин ответил на призыв Британии отменить закон об иноагентах
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Зарубежные партнеры должны перестать вмешиваться в дела России и использовать международные площадки для лоббирования своих интересов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя призыв британской стороны отменить закон об иноагентах в России.
Ранее постпредство Британии при ОБСЕ призвало Россию отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях.
"Искренне жаль, что западные коллеги используют такие международные площадки, как ОБСЕ, для продвижения исключительно собственных интересов, забыв о принципах невмешательства в дела других государств, диалога, доверия и отсутствия двойных стандартов", — написал Володин в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что политика двойных стандартов действует только в отношении России. США, у которых есть аналогичный закон, такие призывы не получают, и даже королева Великобритании Елизавета II намеривается ввести билль, один из пунктов которого отмечает создание реестра лиц-иноагентов.
"В США закон об иноагентах работает с 1938 года. Жесткие нормы позволяют принимать решения, ограничивающие свободу слова. Затрудняют деятельность СМИ и распространение информации. За нарушение требований предусмотрено тюремное заключение до пяти лет. Сколько раз за более чем 80 лет Лондон требовал отмены этого закона от Вашингтона? Или это другое? Но мы к вам не вмешиваемся. И к нам не позволим вмешиваться", — подчеркнул Володин.