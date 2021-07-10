https://ria.ru/20210710/velofestival-1740710377.html

Ночной велофестиваль в Москве перенесли из-за ситуации с COVID-19

Ночной велофестиваль в Москве перенесли из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021

Ночной велофестиваль в Москве перенесли из-за ситуации с COVID-19

Ночной велофестиваль, запланированный в Москве на 10 июля, переносится из-за эпидситуации по коронавирусу, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T10:25

2021-07-10T10:25

2021-07-10T10:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ночной велофестиваль, запланированный в Москве на 10 июля, переносится из-за эпидситуации по коронавирусу, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."Напоминаем, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией ночной велофестиваль, который был запланирован на 10 июля, переносится", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210628/kovid-1738583922.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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