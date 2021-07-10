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Ночной велофестиваль в Москве перенесли из-за ситуации с COVID-19
Ночной велофестиваль в Москве перенесли из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021
Ночной велофестиваль в Москве перенесли из-за ситуации с COVID-19
Ночной велофестиваль, запланированный в Москве на 10 июля, переносится из-за эпидситуации по коронавирусу, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T10:25
2021-07-10T10:25
2021-07-10T10:25
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ночной велофестиваль, запланированный в Москве на 10 июля, переносится из-за эпидситуации по коронавирусу, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."Напоминаем, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией ночной велофестиваль, который был запланирован на 10 июля, переносится", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
Ночной велофестиваль в Москве перенесли из-за ситуации с COVID-19
Ночной велофестиваль в Москве перенесли из-за сложной эпидемиологической ситуации c COVID-19