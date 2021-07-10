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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210710/vaktsina-1740738286.html
В Татарстане сообщили о превышении спроса на вакцины над поставками
В Татарстане сообщили о превышении спроса на вакцины над поставками - РИА Новости, 10.07.2021
В Татарстане сообщили о превышении спроса на вакцины над поставками
Спрос на вакцины от коронавируса в Татарстане превышает поставки, вакцинированы почти 36% от плана, ситуация с заболеваемостью находится под контролем, заявил... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T16:09
2021-07-10T16:09
республика татарстан
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Спрос на вакцины от коронавируса в Татарстане превышает поставки, вакцинированы почти 36% от плана, ситуация с заболеваемостью находится под контролем, заявил глава республики Рустам Минниханов."Сегодня спрос на вакцины превышает поставки. В республике осталось порядка 66 тысяч доз, это при наших темпах вакцинации – на четыре дня. Будем работать по увеличению поставок в республику", - цитирует слова Минниханова на совещании в правительстве республики его пресс-служба.Глава республики отметил, что в связи с массовой иммунизацией спрос на вакцины возрос. По его информации, на 10 июля в Татарстане привиты от новой коронавирусной инфекции 655,2 тысячи человек, или 35,7% от плана. В республике готовы развернуть дополнительные мощности для вакцинации. В настоящее время работают 153 пункта вакцинации, в том числе 62 мобильных. Демонстрируют позитивные результаты и такие формы, как выездные вакцинации, работа в трудовых коллективах.Для выработки коллективного иммунитета, по словам Минниханова, необходимо не снижать темпы вакцинации. При этом по-прежнему важно соблюдать все требования Роспотребнадзора, применять все санитарно-эпидемиологические меры для профилактики и борьбы с COVID-19. Минниханов напомнил, что ни одно мероприятие с массовым участием населения не может проходить без решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.Глава Татарстана озвучил данные по проверкам соблюдения требований Роспотребнадзора в части профилактики COVID-19. Так, проведено 293 оперативных проверки ряда объектов, с нарушениями работали 54 организации, или 18% от проверенных. Наибольшее количество нарушений приходится на объекты образования, общественного питания, торговые предприятия. По ряду предприятий-нарушителей есть решения о приостановке их деятельности.В целом ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Татарстане, по словам Минниханова, находится под контролем. По данным оперативного штаба, на 10 июля в республике зарегистрировано 22854 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 48. Выздоровели за весь период 20448 человек. Умерли от COVID-19 в Татарстане 560 человек.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рустам минниханов
В Татарстане сообщили о превышении спроса на вакцины над поставками
16:09 10.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПациентка во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в СНТ "Волга" под Казанью
Пациентка во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в СНТ Волга под Казанью - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Татарстане сообщили о превышении спроса на вакцины от COVID-19 над поставками

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Спрос на вакцины от коронавируса в Татарстане превышает поставки, вакцинированы почти 36% от плана, ситуация с заболеваемостью находится под контролем, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"Сегодня спрос на вакцины превышает поставки. В республике осталось порядка 66 тысяч доз, это при наших темпах вакцинации – на четыре дня. Будем работать по увеличению поставок в республику", - цитирует слова Минниханова на совещании в правительстве республики его пресс-служба.
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Глава республики отметил, что в связи с массовой иммунизацией спрос на вакцины возрос. По его информации, на 10 июля в Татарстане привиты от новой коронавирусной инфекции 655,2 тысячи человек, или 35,7% от плана. В республике готовы развернуть дополнительные мощности для вакцинации. В настоящее время работают 153 пункта вакцинации, в том числе 62 мобильных. Демонстрируют позитивные результаты и такие формы, как выездные вакцинации, работа в трудовых коллективах.
Для выработки коллективного иммунитета, по словам Минниханова, необходимо не снижать темпы вакцинации. При этом по-прежнему важно соблюдать все требования Роспотребнадзора, применять все санитарно-эпидемиологические меры для профилактики и борьбы с COVID-19. Минниханов напомнил, что ни одно мероприятие с массовым участием населения не может проходить без решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Глава Татарстана озвучил данные по проверкам соблюдения требований Роспотребнадзора в части профилактики COVID-19. Так, проведено 293 оперативных проверки ряда объектов, с нарушениями работали 54 организации, или 18% от проверенных. Наибольшее количество нарушений приходится на объекты образования, общественного питания, торговые предприятия. По ряду предприятий-нарушителей есть решения о приостановке их деятельности.
В целом ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Татарстане, по словам Минниханова, находится под контролем. По данным оперативного штаба, на 10 июля в республике зарегистрировано 22854 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 48. Выздоровели за весь период 20448 человек. Умерли от COVID-19 в Татарстане 560 человек.
 
Республика ТатарстанВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рустам Минниханов
 
 
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