https://ria.ru/20210710/vaktsina-1740738286.html

В Татарстане сообщили о превышении спроса на вакцины над поставками

В Татарстане сообщили о превышении спроса на вакцины над поставками - РИА Новости, 10.07.2021

В Татарстане сообщили о превышении спроса на вакцины над поставками

Спрос на вакцины от коронавируса в Татарстане превышает поставки, вакцинированы почти 36% от плана, ситуация с заболеваемостью находится под контролем, заявил... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T16:09

2021-07-10T16:09

2021-07-10T16:09

республика татарстан

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Спрос на вакцины от коронавируса в Татарстане превышает поставки, вакцинированы почти 36% от плана, ситуация с заболеваемостью находится под контролем, заявил глава республики Рустам Минниханов."Сегодня спрос на вакцины превышает поставки. В республике осталось порядка 66 тысяч доз, это при наших темпах вакцинации – на четыре дня. Будем работать по увеличению поставок в республику", - цитирует слова Минниханова на совещании в правительстве республики его пресс-служба.Глава республики отметил, что в связи с массовой иммунизацией спрос на вакцины возрос. По его информации, на 10 июля в Татарстане привиты от новой коронавирусной инфекции 655,2 тысячи человек, или 35,7% от плана. В республике готовы развернуть дополнительные мощности для вакцинации. В настоящее время работают 153 пункта вакцинации, в том числе 62 мобильных. Демонстрируют позитивные результаты и такие формы, как выездные вакцинации, работа в трудовых коллективах.Для выработки коллективного иммунитета, по словам Минниханова, необходимо не снижать темпы вакцинации. При этом по-прежнему важно соблюдать все требования Роспотребнадзора, применять все санитарно-эпидемиологические меры для профилактики и борьбы с COVID-19. Минниханов напомнил, что ни одно мероприятие с массовым участием населения не может проходить без решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.Глава Татарстана озвучил данные по проверкам соблюдения требований Роспотребнадзора в части профилактики COVID-19. Так, проведено 293 оперативных проверки ряда объектов, с нарушениями работали 54 организации, или 18% от проверенных. Наибольшее количество нарушений приходится на объекты образования, общественного питания, торговые предприятия. По ряду предприятий-нарушителей есть решения о приостановке их деятельности.В целом ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Татарстане, по словам Минниханова, находится под контролем. По данным оперативного штаба, на 10 июля в республике зарегистрировано 22854 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 48. Выздоровели за весь период 20448 человек. Умерли от COVID-19 в Татарстане 560 человек.

https://ria.ru/20210618/kazan-1737622489.html

https://ria.ru/20210618/tsentr-1737563922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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