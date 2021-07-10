https://ria.ru/20210710/ubiystvo-1740757179.html
Россия выдала Германии мужчину, обвиняемого в попытке убийства
Россия выдала Германии мужчину, обвиняемого в попытке убийства - РИА Новости, 10.07.2021
Россия выдала Германии мужчину, обвиняемого в попытке убийства
Россия выдала Германии гражданина Азербайджана, который обвиняется местными властями в попытке убийства с помощью гранаты, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T20:30
2021-07-10T20:30
2021-07-10T20:30
россия
ирина волк
нижний новгород
домодедово (аэропорт)
германия
азербайджан
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия выдала Германии гражданина Азербайджана, который обвиняется местными властями в попытке убийства с помощью гранаты, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сегодня в московском аэропорту Домодедово … состоялась передача представителям правоохранительных органов Федеративной Республики Германия гражданина Азербайджанской Республики Эльшада Азизова, также известного как Ельшад Гуламмирзаев", - говорится в сообщении.По словам Волк, в международном розыске фигурант находился по запросу комиссариата полиции немецкого города Саарбрюккен. Ему инкриминируется попытка убийства. В 2016 году злоумышленник привел в действие ручную гранату рядом с входом в развлекательное заведение, где в это время находились люди. По предварительным данным, нападение произошло в ходе межэтнических столкновений.Кроме того, отметила Волк, в июне 2018 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода сотрудниками полиции в рамках обеспечения общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года Эльшад Азизов был задержан по подозрению в двух грабежах. За совершение данных преступлений Московский районный суд города Нижнего Новгорода приговорил его к 3,5 года колонии общего режима."После отбытия наказания было принято решение о передаче фигуранта немецкой стороне", - уточнила Волк.
https://ria.ru/20210629/belgiya-1739054413.html
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россия, ирина волк, нижний новгород, домодедово (аэропорт), германия, азербайджан, происшествия
Россия выдала Германии мужчину, обвиняемого в попытке убийства
Россия выдала Германии мужчину, обвиняемого в попытке убийства с помощью гранаты