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В Афганистане сообщили о содержащихся в тюрьмах россиянах
В Афганистане сообщили о содержащихся в тюрьмах россиянах - РИА Новости, 10.07.2021
В Афганистане сообщили о содержащихся в тюрьмах россиянах
Советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в афганских тюрьмах находятся россияне. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T03:40
2021-07-10T03:40
2021-07-10T05:06
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хамдулла мохиб
афганистан
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в афганских тюрьмах находятся россияне.Говоря о возможном сотрудничестве Москвы и Кабула, он отметил, что в Афганистане "не ожидают от России какой-то специальной поддержки"."Мы хотим, чтобы у нас было общее понимание угроз, тогда каждый будет выполнять свою часть работы… У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать и как это предотвратить в будущем", - сказал он в эфире "России 24".Мохиб не стал уточнять, каким образом россияне попали в эти тюрьмы и связаны ли они с какими-либо экстремистскими группировками, которые воюют на территории Афганистана.Между тем в пятницу в ходе пресс-конференции в Москве представитель талибов (движение "Талибан"* признано в РФ террористической организацией и запрещено) заявил, что в рамках их наступления на силы ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) в северных и восточных районах Афганистана "были выбиты 2600 членов ИГ*"."Они сдались администрации Кабула, и сейчас они - рядовые боевики и их руководство - находятся (в заключении) в Кабуле", - заявил представитель политофиса талибов в Дохе Сухейль Шахин.*Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, хамдулла мохиб, афганистан, в мире
В Афганистане сообщили о содержащихся в тюрьмах россиянах
03:40 10.07.2021 (обновлено: 05:06 10.07.2021)
Советник президента Афганистана рассказал, что в тюрьмах страны содержатся россияне