Шри-Ланка облегчила въезд для россиян, привитых "Спутником V"
00:00 10.07.2021 (обновлено: 00:01 10.07.2021)
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Власти Шри-Ланки пересмотрели требования для въезда привитых иностранных туристов в страну, новые правила распространяются в том числе и на получивших российский препарат "Спутник V", сообщает TourDom.ru.
Теперь вакцинированные от COVID-19 иностранцы освобождаются от обязательного двухнедельного карантина по прилете. По данным местного издания Colombo Page, все гости страны, независимо от прививочного статуса, должны первые 14 дней размещаться только в специальных отелях, имеющих сертификат Safe & Secure. Такие гостиницы закрыты для местного населения и ориентированы на прием исключительно иностранных граждан.
Вакцинированные туристы вправе покидать территорию отеля и отправляться на экскурсии, а непривитые путешественники могут пользоваться исключительно инфраструктурой самой гостиницы.
Для пересечения границы туристам необходимо заранее оформить онлайн-разрешение на въезд (ЕТА) стоимостью 35 долларов. Для его получения нужно приобрести медицинский страховой полис, покрывающий лечение от COVID-19, и забронировать отель категории Safe & Secure.
В первый и на седьмой день пребывания в стране туристы обязаны пройти тестирование на коронавирус. Цена анализов на COVID-19 включена в стоимость проживания.
От данного требования освобождаются только дети в возрасте до двух лет. При отрицательном результате постояльцы смогут сменить отель.
Оперштаб России внес Шри-Ланку в список открытых для авиасообщения стран, но российские перевозчики пока не сформировали полетную программу. Хотя ланкийская авиакомпания в системе бронирования уже предлагает авиабилеты по маршруту Москва – Коломбо.
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