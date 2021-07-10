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Туризм
https://ria.ru/20210710/shri-lanka-1740673826.html
Шри-Ланка облегчила въезд для россиян, привитых "Спутником V"
Шри-Ланка облегчила въезд для россиян, привитых "Спутником V" - РИА Новости, 10.07.2021
Шри-Ланка облегчила въезд для россиян, привитых "Спутником V"
Власти Шри-Ланки пересмотрели требования для въезда привитых иностранных туристов в страну, новые правила распространяются в том числе и на получивших... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T00:00
2021-07-10T00:01
туризм
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Власти Шри-Ланки пересмотрели требования для въезда привитых иностранных туристов в страну, новые правила распространяются в том числе и на получивших российский препарат "Спутник V", сообщает TourDom.ru.Теперь вакцинированные от COVID-19 иностранцы освобождаются от обязательного двухнедельного карантина по прилете. По данным местного издания Colombo Page, все гости страны, независимо от прививочного статуса, должны первые 14 дней размещаться только в специальных отелях, имеющих сертификат Safe &amp; Secure. Такие гостиницы закрыты для местного населения и ориентированы на прием исключительно иностранных граждан. Вакцинированные туристы вправе покидать территорию отеля и отправляться на экскурсии, а непривитые путешественники могут пользоваться исключительно инфраструктурой самой гостиницы. Для пересечения границы туристам необходимо заранее оформить онлайн-разрешение на въезд (ЕТА) стоимостью 35 долларов. Для его получения нужно приобрести медицинский страховой полис, покрывающий лечение от COVID-19, и забронировать отель категории Safe &amp; Secure. В первый и на седьмой день пребывания в стране туристы обязаны пройти тестирование на коронавирус. Цена анализов на COVID-19 включена в стоимость проживания. От данного требования освобождаются только дети в возрасте до двух лет. При отрицательном результате постояльцы смогут сменить отель.Оперштаб России внес Шри-Ланку в список открытых для авиасообщения стран, но российские перевозчики пока не сформировали полетную программу. Хотя ланкийская авиакомпания в системе бронирования уже предлагает авиабилеты по маршруту Москва – Коломбо.
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россия
москва
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, туристы, новости - туризм, москва, коломбо, вакцинация

Шри-Ланка облегчила въезд для россиян, привитых "Спутником V"

00:00 10.07.2021 (обновлено: 00:01 10.07.2021)
 
CC BY 2.0 / Guido Bramante / Sri Lanka 002Слоны на острове Шри-Ланка
Слоны на острове Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
CC BY 2.0 / Guido Bramante / Sri Lanka 002
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Власти Шри-Ланки пересмотрели требования для въезда привитых иностранных туристов в страну, новые правила распространяются в том числе и на получивших российский препарат "Спутник V", сообщает TourDom.ru.
Теперь вакцинированные от COVID-19 иностранцы освобождаются от обязательного двухнедельного карантина по прилете. По данным местного издания Colombo Page, все гости страны, независимо от прививочного статуса, должны первые 14 дней размещаться только в специальных отелях, имеющих сертификат Safe & Secure. Такие гостиницы закрыты для местного населения и ориентированы на прием исключительно иностранных граждан.
Вакцинированные туристы вправе покидать территорию отеля и отправляться на экскурсии, а непривитые путешественники могут пользоваться исключительно инфраструктурой самой гостиницы.
Для пересечения границы туристам необходимо заранее оформить онлайн-разрешение на въезд (ЕТА) стоимостью 35 долларов. Для его получения нужно приобрести медицинский страховой полис, покрывающий лечение от COVID-19, и забронировать отель категории Safe & Secure.
В первый и на седьмой день пребывания в стране туристы обязаны пройти тестирование на коронавирус. Цена анализов на COVID-19 включена в стоимость проживания.
От данного требования освобождаются только дети в возрасте до двух лет. При отрицательном результате постояльцы смогут сменить отель.
Оперштаб России внес Шри-Ланку в список открытых для авиасообщения стран, но российские перевозчики пока не сформировали полетную программу. Хотя ланкийская авиакомпания в системе бронирования уже предлагает авиабилеты по маршруту Москва – Коломбо.
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ТуризмВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"куда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьРоссияТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваКоломбоВакцинация
 
 
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