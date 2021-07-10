https://ria.ru/20210710/shri-lanka-1740673826.html

Шри-Ланка облегчила въезд для россиян, привитых "Спутником V"

Шри-Ланка облегчила въезд для россиян, привитых "Спутником V" - РИА Новости, 10.07.2021

Шри-Ланка облегчила въезд для россиян, привитых "Спутником V"

Власти Шри-Ланки пересмотрели требования для въезда привитых иностранных туристов в страну, новые правила распространяются в том числе и на получивших... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T00:00

2021-07-10T00:00

2021-07-10T00:01

туризм

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

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отдых на море

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туризм

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Власти Шри-Ланки пересмотрели требования для въезда привитых иностранных туристов в страну, новые правила распространяются в том числе и на получивших российский препарат "Спутник V", сообщает TourDom.ru.Теперь вакцинированные от COVID-19 иностранцы освобождаются от обязательного двухнедельного карантина по прилете. По данным местного издания Colombo Page, все гости страны, независимо от прививочного статуса, должны первые 14 дней размещаться только в специальных отелях, имеющих сертификат Safe & Secure. Такие гостиницы закрыты для местного населения и ориентированы на прием исключительно иностранных граждан. Вакцинированные туристы вправе покидать территорию отеля и отправляться на экскурсии, а непривитые путешественники могут пользоваться исключительно инфраструктурой самой гостиницы. Для пересечения границы туристам необходимо заранее оформить онлайн-разрешение на въезд (ЕТА) стоимостью 35 долларов. Для его получения нужно приобрести медицинский страховой полис, покрывающий лечение от COVID-19, и забронировать отель категории Safe & Secure. В первый и на седьмой день пребывания в стране туристы обязаны пройти тестирование на коронавирус. Цена анализов на COVID-19 включена в стоимость проживания. От данного требования освобождаются только дети в возрасте до двух лет. При отрицательном результате постояльцы смогут сменить отель.Оперштаб России внес Шри-Ланку в список открытых для авиасообщения стран, но российские перевозчики пока не сформировали полетную программу. Хотя ланкийская авиакомпания в системе бронирования уже предлагает авиабилеты по маршруту Москва – Коломбо.

https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html

россия

москва

коломбо

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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