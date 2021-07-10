https://ria.ru/20210710/senkaku-1740728470.html

Китайские корабли приблизились к спорным островам Сенкаку

Китайские корабли приблизились к спорным островам Сенкаку - РИА Новости, 10.07.2021

Китайские корабли приблизились к спорным островам Сенкаку

Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T14:12

2021-07-10T14:12

2021-07-10T14:21

китай

япония

сша

токио

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155216/81/1552168106_0:4:3628:2045_1920x0_80_0_0_c0836d04895a56d59da29a8cdfd5ed56.jpg

ТОКИО, 10 июл – РИА Новости. Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку, сообщил телеканал NHK.Около полудня в субботу четыре корабля КНР проходили в прилежащей зоне – граничащей с территориальными водами с внешней стороны, после чего два из них зашли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай. Они попытались приблизиться к японским рыболовецким судам.К 15 часам (9.00 мск) оба корабля продолжали находиться в территориальных водах Японии.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.

https://ria.ru/20210626/zakharova-1738728290.html

китай

япония

сша

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, япония, сша, токио, в мире