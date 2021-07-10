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Китайские корабли приблизились к спорным островам Сенкаку
Китайские корабли приблизились к спорным островам Сенкаку - РИА Новости, 10.07.2021
Китайские корабли приблизились к спорным островам Сенкаку
Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T14:12
2021-07-10T14:21
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сша
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ТОКИО, 10 июл – РИА Новости. Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку, сообщил телеканал NHK.Около полудня в субботу четыре корабля КНР проходили в прилежащей зоне – граничащей с территориальными водами с внешней стороны, после чего два из них зашли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай. Они попытались приблизиться к японским рыболовецким судам.К 15 часам (9.00 мск) оба корабля продолжали находиться в территориальных водах Японии.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
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китай, япония, сша, токио, в мире
Китайские корабли приблизились к спорным островам Сенкаку
14:12 10.07.2021 (обновлено: 14:21 10.07.2021)
 
© AP Photo / Xinhua, FilОстрова Сенкаку
Острова Сенкаку - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© AP Photo / Xinhua, Fil

Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку

Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 июл – РИА Новости. Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку, сообщил телеканал NHK.
Около полудня в субботу четыре корабля КНР проходили в прилежащей зоне – граничащей с территориальными водами с внешней стороны, после чего два из них зашли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай. Они попытались приблизиться к японским рыболовецким судам.
К 15 часам (9.00 мск) оба корабля продолжали находиться в территориальных водах Японии.
Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
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