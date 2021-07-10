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Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России
Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России - РИА Новости, 10.07.2021
Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России
Последовательное подтверждение кредитного рейтинга России агентствами "большой тройки" свидетельствует об эффективности макроэкономической политики российского... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T00:52
2021-07-10T01:27
россия
fitch ratings
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Последовательное подтверждение кредитного рейтинга России агентствами "большой тройки" свидетельствует об эффективности макроэкономической политики российского правительства, заявил министр финансов Антон Силуанов.В субботу агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.В июне агентство Moody's сохранило рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом, а в январе рейтинг страны на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом подтвердило агентство S&amp;P."Полагаем, что последовательное подтверждение кредитного рейтинга Российской Федерации всеми агентствами "большой тройки" свидетельствует об эффективности проводимой правительством макроэкономической политики", - отметил глава Минфина.
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россия, fitch ratings, антон силуанов, экономика
Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России
00:52 10.07.2021 (обновлено: 01:27 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ

Силуанов позитивно оценил решение Fitch сохранить кредитный рейтинг России на уровне "BBB"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Последовательное подтверждение кредитного рейтинга России агентствами "большой тройки" свидетельствует об эффективности макроэкономической политики российского правительства, заявил министр финансов Антон Силуанов.
В субботу агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.
"Мы, безусловно, позитивно оцениваем новое подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации агентством Fitch Ratings на уровне "BBB" со стабильным прогнозом", - сказал Силуанов журналистам.
В июне агентство Moody's сохранило рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом, а в январе рейтинг страны на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом подтвердило агентство S&P.
"Полагаем, что последовательное подтверждение кредитного рейтинга Российской Федерации всеми агентствами "большой тройки" свидетельствует об эффективности проводимой правительством макроэкономической политики", - отметил глава Минфина.
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