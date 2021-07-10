https://ria.ru/20210710/reyting-1740693018.html

Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России

Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России - РИА Новости, 10.07.2021

Силуанов оценил решение Fitch по рейтингу России

Последовательное подтверждение кредитного рейтинга России агентствами "большой тройки" свидетельствует об эффективности макроэкономической политики российского... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T00:52

2021-07-10T00:52

2021-07-10T01:27

россия

fitch ratings

антон силуанов

экономика

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Последовательное подтверждение кредитного рейтинга России агентствами "большой тройки" свидетельствует об эффективности макроэкономической политики российского правительства, заявил министр финансов Антон Силуанов.В субботу агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.В июне агентство Moody's сохранило рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом, а в январе рейтинг страны на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом подтвердило агентство S&P."Полагаем, что последовательное подтверждение кредитного рейтинга Российской Федерации всеми агентствами "большой тройки" свидетельствует об эффективности проводимой правительством макроэкономической политики", - отметил глава Минфина.

https://ria.ru/20210629/pandemiya-1739004971.html

россия

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2021

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россия, fitch ratings, антон силуанов, экономика