Регионам выделили средства на сельскую ипотеку и развитие территорий
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
Регионам выделили шесть миллиардов рублей на сельскую ипотеку и развитие территорий
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило регионам 6 миллиардов рублей на программу "Сельская ипотека" и проекты по комплексному развитию сельских территорий, сообщает пресс-служба кабмина.
"По поручению президента 6 миллиардов рублей будет дополнительно направлено регионам на программу "Сельская ипотека" и проекты по комплексному развитию сельских территорий. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Добавляется, что из этой суммы 2 миллиарда рублей направят на поддержку сельской ипотеки.
"Затем, более 2,7 миллиарда рублей будет направлено на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 26 регионах и еще более 1,1 миллиарда – на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, пешеходной инфраструктуры и ремонт дорог в 44 регионах страны", - сказано в сообщении.
Уточняется, что оставшиеся 68 миллионов направят в Костромскую область, для строительства новой дороги к Ковалевскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей.