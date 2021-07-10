https://ria.ru/20210710/regiony-1740709069.html

Регионам выделили средства на сельскую ипотеку и развитие территорий

Регионам выделили средства на сельскую ипотеку и развитие территорий - РИА Новости, 10.07.2021

Регионам выделили средства на сельскую ипотеку и развитие территорий

Правительство РФ выделило регионам 6 миллиардов рублей на программу "Сельская ипотека" и проекты по комплексному развитию сельских территорий, сообщает... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T10:14

2021-07-10T10:14

2021-07-10T10:14

россия

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/131230/95/1312309547_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_d7d9e978eefbd8060a58c1817063947a.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило регионам 6 миллиардов рублей на программу "Сельская ипотека" и проекты по комплексному развитию сельских территорий, сообщает пресс-служба кабмина.Добавляется, что из этой суммы 2 миллиарда рублей направят на поддержку сельской ипотеки."Затем, более 2,7 миллиарда рублей будет направлено на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 26 регионах и еще более 1,1 миллиарда – на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, пешеходной инфраструктуры и ремонт дорог в 44 регионах страны", - сказано в сообщении.Уточняется, что оставшиеся 68 миллионов направят в Костромскую область, для строительства новой дороги к Ковалевскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

https://ria.ru/20210710/regiony-1740704864.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, экономика