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Регионам выделили средства на сельскую ипотеку и развитие территорий
Регионам выделили средства на сельскую ипотеку и развитие территорий - РИА Новости, 10.07.2021
Регионам выделили средства на сельскую ипотеку и развитие территорий
Правительство РФ выделило регионам 6 миллиардов рублей на программу "Сельская ипотека" и проекты по комплексному развитию сельских территорий, сообщает... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T10:14
2021-07-10T10:14
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило регионам 6 миллиардов рублей на программу "Сельская ипотека" и проекты по комплексному развитию сельских территорий, сообщает пресс-служба кабмина.Добавляется, что из этой суммы 2 миллиарда рублей направят на поддержку сельской ипотеки."Затем, более 2,7 миллиарда рублей будет направлено на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 26 регионах и еще более 1,1 миллиарда – на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, пешеходной инфраструктуры и ремонт дорог в 44 регионах страны", - сказано в сообщении.Уточняется, что оставшиеся 68 миллионов направят в Костромскую область, для строительства новой дороги к Ковалевскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
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россия, михаил мишустин, экономика
Регионам выделили средства на сельскую ипотеку и развитие территорий
10:14 10.07.2021
 
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Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Регионам выделили шесть миллиардов рублей на сельскую ипотеку и развитие территорий

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило регионам 6 миллиардов рублей на программу "Сельская ипотека" и проекты по комплексному развитию сельских территорий, сообщает пресс-служба кабмина.
"По поручению президента 6 миллиардов рублей будет дополнительно направлено регионам на программу "Сельская ипотека" и проекты по комплексному развитию сельских территорий. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Добавляется, что из этой суммы 2 миллиарда рублей направят на поддержку сельской ипотеки.
"Затем, более 2,7 миллиарда рублей будет направлено на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 26 регионах и еще более 1,1 миллиарда – на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, пешеходной инфраструктуры и ремонт дорог в 44 регионах страны", - сказано в сообщении.
Уточняется, что оставшиеся 68 миллионов направят в Костромскую область, для строительства новой дороги к Ковалевскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
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