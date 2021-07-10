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Spiegel назвал способ уладить разногласия по "Северному потоку — 2"
Spiegel назвал способ уладить разногласия по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 10.07.2021
Spiegel назвал способ уладить разногласия по "Северному потоку — 2"
Существующие между Украиной и Германией разногласия по поводу "Северного потока — 2" могут быть улажены с помощью предоставления Киеву компенсации в случае... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T00:42
2021-07-10T01:38
денис шмыгаль
владимир зеленский
ангела меркель
россия
северный поток — 2
евросоюз
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Существующие между Украиной и Германией разногласия по поводу "Северного потока — 2" могут быть улажены с помощью предоставления Киеву компенсации в случае утраты роли транзитера газа, пишет в пятницу немецкий журнал Spiegel.Cреди прочего обсуждается вариант, при котором Берлин может предложить Киеву "сотрудничество в производстве водорода". Кроме того, рассматривается возможное "обещание" немецкой стороны выделить миллиарды на ремонт "полностью разрушенной" газовой сети Украины, сообщает журнал.Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, который 11 июля отправится с визитом в Германию, намерен объяснить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель "опасность" запуска "Северного потока — 2". Как заявил в пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль, Киев продолжит бороться против ввода в эксплуатацию газопровода, и даже если не добьется цели, Евросоюз может значительно ограничить использование магистрали."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который нельзя политизировать. В Москве напомнили, что запуск газопровода выгоден Европе и Германии.
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денис шмыгаль, владимир зеленский, ангела меркель, россия, северный поток — 2, евросоюз, германия, сша, в мире
Spiegel назвал способ уладить разногласия по "Северному потоку — 2"
00:42 10.07.2021 (обновлено: 01:38 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Spiegel: ФРГ может предложить Украине компенсацию за "Северный поток — 2"

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Существующие между Украиной и Германией разногласия по поводу "Северного потока — 2" могут быть улажены с помощью предоставления Киеву компенсации в случае утраты роли транзитера газа, пишет в пятницу немецкий журнал Spiegel.
Cреди прочего обсуждается вариант, при котором Берлин может предложить Киеву "сотрудничество в производстве водорода". Кроме того, рассматривается возможное "обещание" немецкой стороны выделить миллиарды на ремонт "полностью разрушенной" газовой сети Украины, сообщает журнал.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, который 11 июля отправится с визитом в Германию, намерен объяснить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель "опасность" запуска "Северного потока — 2". Как заявил в пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль, Киев продолжит бороться против ввода в эксплуатацию газопровода, и даже если не добьется цели, Евросоюз может значительно ограничить использование магистрали.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, который нельзя политизировать. В Москве напомнили, что запуск газопровода выгоден Европе и Германии.
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