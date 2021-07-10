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В Московском зоопарке вылупился птенец редкого даурского журавля
В Московском зоопарке вылупился птенец редкого даурского журавля - РИА Новости, 10.07.2021
В Московском зоопарке вылупился птенец редкого даурского журавля
В Московском зоопарке появился на свет птенец краснокнижного даурского журавля, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T10:33
2021-07-10T10:33
2021-07-10T13:35
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке появился на свет птенец краснокнижного даурского журавля, сообщается на портале мэра столицы.Птенец вылупился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. "В прошлом году в центр прибыла новая пара редких журавлей, они быстро освоились в вольере и вскоре после переезда вывели птенца. В этом году птицы стали родителями во второй раз. С осени орнитологи станут готовить малыша к реинтродукции в естественную среду обитания, где он сможет помочь в восстановлении популяции дикого поголовья", — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.Даурский журавль занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. По данным орнитологов, в дикой природе насчитывается около шести с половиной тысяч таких птиц, из них порядка 600 гнездятся в России.
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россия, светлана акулова, московский зоопарк, москва, общество
В Московском зоопарке вылупился птенец редкого даурского журавля
10:33 10.07.2021 (обновлено: 13:35 10.07.2021)
Птенец краснокнижного даурского журавля появился на свет в Московском зоопарке