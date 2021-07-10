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Лесные пожары в Якутии и Челябинской области
Лесные пожары в Якутии и Челябинской области - РИА Новости, 10.07.2021
Лесные пожары в Якутии и Челябинской области
Лесные пожары охватили Якутию и Челябинскую область. Сильно пострадали от огня поселки Джабык и Запасное.
2021-07-10T21:51
2021-07-10T21:51
2021-07-10T21:53
природные пожары в россии
якутск
происшествия
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Люди вынуждены эвакуироваться, оставляя сгоревшие дома. Якутск окутан дымовой завесой, жители стараются не выходить на улицы. От сухих гроз загорелись природные заповедники "Орлекминский" и "Ленские столбы". Гибнут краснокнижные растения и животные.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Лесные пожары в Якутии и Челябинской области
Лесные пожары охватили Якутию и Челябинскую область. Сильно пострадали от огня поселки Джабык и Запасное. Люди вынуждены эвакуироваться, оставляя сгоревшие дома. Якутск окутан дымовой завесой, жители стараются не выходить на улицы. От сухих гроз загорелись природные заповедники "Орлекминский" и "Ленские столбы". Гибнут краснокнижные растения и животные.
2021-07-10T21:51
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PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, природные пожары в россии, якутск, происшествия
Лесные пожары в Якутии и Челябинской области
21:51 10.07.2021 (обновлено: 21:53 10.07.2021)
горят леса в Якутии и Челябинской области
Лесные пожары охватили Якутию и Челябинскую область. Сильно пострадали от огня поселки Джабык и Запасное.