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Лесные пожары в Якутии и Челябинской области

Лесные пожары в Якутии и Челябинской области - РИА Новости, 10.07.2021

Лесные пожары в Якутии и Челябинской области

Лесные пожары охватили Якутию и Челябинскую область. Сильно пострадали от огня поселки Джабык и Запасное.

2021-07-10T21:51

2021-07-10T21:51

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природные пожары в россии

якутск

происшествия

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Люди вынуждены эвакуироваться, оставляя сгоревшие дома. Якутск окутан дымовой завесой, жители стараются не выходить на улицы. От сухих гроз загорелись природные заповедники "Орлекминский" и "Ленские столбы". Гибнут краснокнижные растения и животные.

якутск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лесные пожары в Якутии и Челябинской области Лесные пожары охватили Якутию и Челябинскую область. Сильно пострадали от огня поселки Джабык и Запасное. Люди вынуждены эвакуироваться, оставляя сгоревшие дома. Якутск окутан дымовой завесой, жители стараются не выходить на улицы. От сухих гроз загорелись природные заповедники "Орлекминский" и "Ленские столбы". Гибнут краснокнижные растения и животные. 2021-07-10T21:51 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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